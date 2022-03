Home Daybreak Apple Kommt noch ein iMac? | kommt noch ein Display? | was kann der M2? – Daybreak Apple

Kommt noch ein iMac? | kommt noch ein Display? | was kann der M2? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die Woche ist rum, fast zumindest. Ein paar Stunden müssen wir noch durchhalten. Den Apple-Tag starten wir hier natürlich wie üblich mit dem frühen Überblick. Übrigens! Wem aufgefallen ist, dass die Ausgabe von gestern fehlte: Der Daybreak ist erschienen, im Web, nur leider nicht in der App. Irgend ein komischer Fehler hatte unsere Systeme zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr befallen, fragt mich nicht. Damit willkommen zum Update.

Apple hat den Mac Mini zuletzt nicht aktualisiert. Das Update soll aber noch kommen. Der Mac Mini werde dann den M2-Chip erhalten und erstmals gab es zuletzt einige weitere Details zum N2, hier dazu weitere Details.

Kommt noch ein neuer iMac?

Der große iMac 27 Zoll mit Intel-Innenleben ist aus dem Verkauf verschwunden, da stellt sich die Frage, ob es das nun gewesen ist mit dem großen iMac. Ein Leser meint: Nein – und stützt sich auf die Aussage aus einem Kontakt mit dem Apple-Support, mehr dazu in unserem Podcast von gestern.

Auch ihr hattet zum Thema neuer großer iMac einige Kommentare abzugeben.

Kommt denn noch ein neues Studio Display?

Ross Young zumindest behauptet es, ein weiteres externes Display werde Apple vermutlich im Sommer vorstellen, dann aber vermutlich zu Preisen des Pro Display XDR, hier weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple TV+ kauft sich die Rechte für eine neue Rennfahrer-Doku, die wird aber wohl nicht allzu bald anlaufen, hier dazu die Details.

Netflix könnte bald Werbung zeigen.

Noch will man das zwar nicht so recht zugeben, aber die Möglichkeit behält man sich zumindest offen, hier dazu die Infos.

Apple zahlt eine Stange Geld für Sportrechte.

Die Übertragungsrechte der Baseball-Spiele am Freitag Abend in den USA lässt sich Apple einiges kosten, der Vertrag it auf eine Laufzeit von sieben Jahren angelegt, aber es gibt einen Notausstieg, hier die Infos.

Apple TV+ ist aktuell für Konsolenspieler drei Monate kostenlos.

Das gilt für Nutzer einer Playstation 4, nachdem zuvor nur die Nutzer der neuesten Version dieses Angebot erhielten, hier weitere Infos.

Wir beschäftigen einen Autor, der Artikel über seltsame Videos schreibt, um unsere Leser in den Wahnsinn zu treiben, wusstet ihr das? Hier seine jüngste Wahl.

Damit darf ich euch alle ins Wochenende verabschieden. Macht was draus!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!