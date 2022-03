Home iCloud / Services Für Apple TV+: Apple sichert sich Doku über siebenmaligen Formel 1-Champion Lewis Hamilton

Im Zuge der Keynote vom Dienstag kündigte das Unternehmen an, auf seinem Streamingdienst Apple TV+ in Zukunft mit der MLB auch Live-Sport zu zeigen. Sport scheint auch in Zukunft ein Zugpferd des Dienstes zu werden und dabei orientiert man sich an Netflix. Der Wettbewerber hat mit Formula One eine äußerst erfolgreiche Dokumentation und hier knüpft der iPhone-Konzern an – und sichert sich dafür den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton.

Dokumentation über Lewis Hamilton

Apple TV+ hat angekündigt, dass es eine neue Feature-Dokumentation über den Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton erhalten hat. Dies berichtet AppleInsider. Der Dokumentarfilm wird vollen Zugang zum siebenfachen Formel-1-Weltmeister und seinem Team bieten. Es wird auch Filmmaterial von auf und neben der Strecke sowie eine Reihe von Gastinterviews enthalten und den Werdegang des Champions beleuchten. Apple kündigte die Dokumentation wie folgt an: „Dimm aus einer Arbeiterfamilie gelang es Lewis in einem Sport, bei dem die Chancen gegen ihn gestapelt waren, aber sein Talent durchscheinte, was es ihm ermöglichte, den Sport über ein Jahrzehnt lang zu dominieren. Hamilton ist derzeit der einzige schwarze Fahrer, der in der Formel-1-Serie fährt. Er nahm an, was ihn anders machte, und sein Aufstieg an die Spitze seiner Karriere hat ihn sehr dazu gebracht, seine Plattform zu nutzen, um positive Veränderungen für zukünftige Generationen zu beeinflussen.“ Hamilton selbst ist Teil der Produzenten, gemeinsam mit Penni Thow, Box to Box Films und One Community. Regie soll wohl Matt Kay übernehmen. Ausstrahlungstermin bisher unbekannt Unklar ist, zu wann die Dokumentation ausgestrahlt werden soll. Wenn man Lewis Hamilton die ganze Saison begleiten will, wäre der frühestmögliche Starttermin im November 2022 nach Ende dieser Saison.

