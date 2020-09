Bis -50% auf Google Nest Produkte aktuell bei tink

Nachdem wir euch letze Woche über die laufende Smart Week bei tink informiert haben, hat uns der Online Shop für Smart Home nun eingeladen, die aktuellen Angebote in Sachen Google Nest und Google Smart Home mit euch zu teilen. Diese gelten nämlich auch über die Smart Week hinaus. Ihr könnt auf tink aktuell bis zu 50% auf verschiedenes Smart-Home-Zubehör von Google sparen. Wir stellen euch die coolsten Angebote vor.

Bis heute um Mitternacht läuft zudem noch die Smart Week, bei der Kunden teilweise 58% auf Smart-Home-Produkte wie von Google, BOSCH, Philips Hue, SONOS, Eve, nuki, tado, Netatmo, ring, arlo und Co. sparen könnt.

Die besten Google Nest Angebote

Aktuell hat tink viele der Google Nest Produkte massiv reduziert. Wer sich in der Welt der Google Produkte fürs Eigenheim zuhause fühlt und vielleicht schon einige der Google Nest Produkte hat, der könnte hier günstig aufrüsten. Für alle anderen gibt es hier die Möglichkeit, extrem günstig an einen Speaker oder an smartes Zubehör von Google zu kommen und so ins Ökosystem einzutauchen. Selbst für Apple Nutzer mit HomeKit können die Google Lautsprecher als Alternative fürs Badezimmer oder Schlafzimmer sehr spannend sein! Und auch der Chromecast ist für viele Apple Nutzer interessant.

Hier unsere Favoriten des tink-Angebotes:

Doch tink hat noch viel mehr von Google reduziert. Mit dabei sind Pakete mit Lautsprecher, Kameras, Sensoren, Lichter und vieles mehr. Schaut gerne mal auf der Unterseite dafür vorbei:

Wer tink noch nicht kennt, kann die Seite gerne einmal selber anschauen. Die Smart Week läuft wie gesagt nur mehr diese Woche und möglicherweise sind einzelne Rabatte und Angebote weg, sobald der Vorrat aufgebraucht ist. Garantieren kann man also nicht, dass alle Angebote auch für die ganze Woche gelten. Hier geht es zu allen Smart-Week-Angeboten!

