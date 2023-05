Home Daybreak Apple Kommende Features in iOS 17 | Geringe Verkaufszahlen für Apple-Brille erwartet | Amazon Fire Max – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen. Heute berichten wir euch über die vermutlich kommenden iOS 17-Features. Außerdem rechnet man mit geringen Verkaufszahlen bei der Brille und Amazon stellt ein Premium-Tablet vor. Das und mehr gleich hier!

Neues in iOS 17

Während über neue Hardware immer (fast) alles im Vornherein bekannt ist, so halten sich die News um neue Software immer in Grenzen. Jedoch gibt es hier einige Hinweise, was auf der WWDC gezeigt werden könnte. Hier solle besonders die Wallet-App und die Wo ist-App überarbeitet und um neue Features erweitert werden. Ebenfalls wird es wohl ein besseres AirPlay geben, welches das Streamen auf andere Geräte erleichtern soll. Außerdem ist von einer Smart-Anzeige für das Always-On-Display die Rede, welches im gesperrten Zustand auch Anzeigen im Querformat zulässt.

Apple-Brille wohl erstmal nur in wenige Hände

Bis jetzt hält man sich mit den Prognosen eher im negativen Bereich auf. Die Schätzungen gehen hier von 100.000 Stück bis hin zu 900.000 Geräten. Außerdem soll es Produktionsprobleme geben, weswegen erstmal nicht mehr als 300.000 gefertigt werden können. So oder so rechnet man erst mit einem erhöhten Absatz, wenn die 2. Generation der Brille an den Start kommt. Mit dieser wird jedoch erst 2025 gerechnet.

Neuer Kindle im Pro-Look

Amazon will anscheinend Apple ein wenig Konkurrenz machen. So wurde nun der Amazon Fire Max 11 vorgestellt. Das Tablet kommt deutlich qualitativer daher und auch das Zubehör erinnert an Apple. So gibt es neben einem Stift auch ein Case mit Tastatur. Ohne Zubehör kostet die 64 GB-Variante 284,99 Euro und 314,99 Euro für 128 GB. Mit Zubehör zahlt man dann 409,00 Euro in der 128 GB Variante.

Was sonst noch wichtig war

Das war es wieder für heute. Euch allen noch einen schönen und erfolgreichen Tag.

