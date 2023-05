Home iPhone iPhone 15: Schnelles Drahtlosladen mit billigem Ladegerät?

Es wäre eine gute Nachricht für iPhone-Nutzer: Das iPhone 15 könnte das schnelle drahtlose Aufladen auch mit Ladegeräten von Drittanbietern unterstützen. Schnell bedeutet in diesem Fall 15 Watt, aber die gibt es aktuell auch nur für Apples eigenes oder zertifiziertes Zubehör.

Apple lässt seine iPhones mit MagSafe aktuell nur mit wenigen Geräten mit der vollen möglichen Leistung aufladen. Dies ist nur mit den eigenen MagSafe-Adaptern, sowie mit MFM-zertifizierten Geräten ausgewählter Drittanbieter möglich, doch das könnte sich bald ändern.

Ein entsprechendes Gerücht wird aktuell vom Blog Naver aus Südkorea verbreitet, wo es aus chinesischen sozialen Netzwerken gefischt wurde.

iPhone 15 könnte schnelles Wireless Charging mit billigen Ladegeräten unterstützen

Aktuell ist bei 7,5 Watt das Limit, wenn ein iPhone mit Geräten von Drittanbietern geladen wird, das soll sich im iPhone 15 ändern. Dann wären die 15 Watt der maximalen drahtlosen Ladeleistung auch mit Adaptern von Drittherstellern machbar, die keine Made for MagSafe-Zertifizierung haben.

Sie müssten lediglich den Qi 2-Standard unterstützen, das wäre insofern plausibel, als Apple selbst an der dessen Standardisierung mitgewirkt hat. Auch Qi in der ursprünglichen Fassung wurde von Apples Geräten unterstützt, was Apple aber nicht daran hinderte, jenseits von Qi weiter eigene Lösungen aufzusetzen.

Das iPhone 15 in der Standardversion soll dem Vernehmen nach auch die 48 Megapixel-Kamera erhalten, die es aktuell im iPhone 14 Pro gibt, darüber hinaus dürfte der USB-C-Anschluss in allen Modellen den alten Lightning-Port ablösen.

