Home Betriebssystem iOS 17: Wo ist und Wallet mit neuen Features, AirPlay und SharePlay werden weiterentwickelt

iOS 17: Wo ist und Wallet mit neuen Features, AirPlay und SharePlay werden weiterentwickelt

iOS 17 soll Verbesserungen und neue Möglichkeiten in der Nutzung einiger Apple-Apps mitbringen. Deutlich aufgebohrt werden soll etwa die Wo ist-App, wobei hier noch nicht klar ist, wie das genau aussehen wird. AirPlay soll ebenfalls verbessert werden.

Apple wird mit iOS 17 am Funktionsumfang der eigenen Apps weiter arbeiten. Angefasst werden soll etwa die Wo ist-App, das sagte Mark Gurman heute in einem entsprechenden Ausblick. Sehr viel konkreter wurde er nicht, erwähnte aber, dass Apple die Genauigkeit der Ortungsdienste verbessern wolle.

Verbessert und erweitert werden soll auch die Wallet-App, unterstrich er noch einmal, allerdings ebenfalls ohne weitere Details zu nennen.

Wie iOS 17 Hotelgästen helfen soll

Ebenfalls werde man AirPlay anfassen. Das Protokoll soll weiterentwickelt werden, was sicher nicht verkehrt ist. Es soll so etwa einfacher möglich sein, auf Geräte zu streamen, die dem Nutzer nicht gehören, hier arbeite man etwa mit Hotelketten zusammen, sodass Nutzer leichter von ihren iPhones auf die TVs in den Zimmern streamen können.

SharePlay werde ebenfalls weiterentwickelt. Mit diesem Dienst können Nutzer über Facetime gemeinsam Serien und Filme schauen, jedoch mit einer Reihe von Einschränkungen, die nicht zuletzt lizenzrechtliche Hintergründe haben.

In einer früheren Meldung berichteten wir über eine weitere erwartete Neuerung in iOS 17. Diese betrifft das Always-On-Display des iPhone 14 Pro und weiterer kommender iPhone-Modelle. iOS 17 wird ab Anfang Juni in einer ersten Beta für registrierte Entwickler zur Verfügung stehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!