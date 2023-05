Home Featured iOS 17: Neues Smart-Anzeige-Feature für Always-On-Display geplant

iOS 17 soll das Always-On-Display des iPhone 14 Pro besser nutzen. Apple werde eine Art Smart Display-Feature in iOS 17 einbauen, heißt es. Dieses wird in Zukunft wohl auf noch weiteren neuen iPhone-Modellen nutzbar sein und ist vielleicht ein Vorläufer eines entsprechenden Hardwareprodukts.

Apple möchte die Funktionalität des Always-On-Displays des iPhone 14 Pro ein wenig erweitern. Unter iOS 17 soll es einen neuen Modus für die Anzeige geben, so am Abend Mark Gurman von Bloomberg.

Unter iOS 17 soll es einen Anzeigemodus geben, bei dem Inhalte im Querformat dargestellt werden, wenn das iPhone gesperrt ist.

Kalender, Wetter und mehr

Dieser neue Smart Display-Modus werde Inhalte wie den Kalender mit anstehenden Terminen, das Wetter-Widget oder auch weitere Benachrichtigungen anzeigen, das Feature soll nützlich sein, wenn das iPhone etwa auf einem Schreibtisch oder Nachttisch liegt.

Denkbar ist, dass dieses Feature der Vorläufe für ein eigenes Smart Display von Apple ist, über das schon häufiger spekuliert worden war. Amazon und Google bieten schon lange eigene Smart Displays an, die interaktive Inhalte der Nutzer präsentieren können. Apple soll dem Vernehmen nach an einer Art HomePod mit Display arbeiten. In näherer Zukunft werden aber wohl zunächst weitere iPhone-Modelle die neuen Features erhalten, das iPhone 15 Pro wird sicher ebenfalls das AOD erhalten. iOS 17 wird in wenigen Tagen auf der WWDC 2023 vorgestellt, die am 05. Juni beginnt. Im Anschluss startet die Beta-Phase für die Entwickler, das finale Release wird im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht.

