Home Sonstiges Das seht ihr bei Prime Video im Juni 2023

Das seht ihr bei Prime Video im Juni 2023

In ziemlich genau einer Woche haben wir Monatswechsel und wir begrüßen den Juni. Dies ist Anlass für Prime Video, die Liste seiner Neuzugänge zu veröffentlichen. Dabei ist es offenkundig, dass man im Gegensatz zu Disney+ für einen Premiumfilm das Verwertungsfenster unglaublich lange offen hielt.

Der Monat Juni startet mit einem Knaller

Disney+ hat eine geraume Zeit für den Start von Marvelfilmen auf seinem Streamingstart keine 45 Tage Zeit nach dem Kinostart verstreichen lassen. Den gänzlich anderen Weg geht Prime Video mit einem Film einer Blockbuster-Reihe von MGM – die Rede ist vom letzten James Bond. Direkt am 01. Juni lässt sich der letzte Auftritt von Daniel Craig als Geheimagent Ihrer Majestät streamen, sein Kinostart hatte der Streifen am 30. September 2021. Und mit einem Knall endet der Monat Juni auch bei Prime Video, die vierte und finale Staffel der Jack-Ryan-Serie kommt am 30. Juni:

Neue Serien und Staffeln auf Prime Video:

Ray Donovan Staffel 6

Exklusiv verfügbar ab 01.06.23

Exklusiv verfügbar ab 01.06.23 The Knight In The Arena Staffel 1

Exklusiv verfügbar ab 01.06.23

Exklusiv verfügbar ab 01.06.23 Deadloch Staffel 1

Exklusiv verfügbar ab 02.06.23

Exklusiv verfügbar ab 02.06.23 With Love Staffel 2

Exklusiv verfügbar ab 02.06.23

Exklusiv verfügbar ab 02.06.23 Joko Winterscheidt presents: The World’s Most Dangerous Show

Exklusiv verfügbar ab 07.06.23

Exklusiv verfügbar ab 07.06.23 The Lake Staffel 2

Exklusiv verfügbar ab 09.06.23

Exklusiv verfügbar ab 09.06.23 Veronica Mars

Exklusiv verfügbar ab 14.06.23

Exklusiv verfügbar ab 14.06.23 Lewandowski – The Unknown

Exklusiv verfügbar ab 15.06.23

Exklusiv verfügbar ab 15.06.23 The Grand Tour: Eurocrash

Exklusiv verfügbar ab 16.06.23

Exklusiv verfügbar ab 16.06.23 I’m A Virgo Staffel 1

Exklusiv verfügbar ab 23.06.23

Exklusiv verfügbar ab 23.06.23 Colin from Accounts Staffel 1

Exklusiv verfügbar ab 23.06.23

Exklusiv verfügbar ab 23.06.23 Calle Y Poche: Sin Etiquetas Staffel 1

Exklusiv verfügbar ab 26.06.23

Exklusiv verfügbar ab 26.06.23 Tom Clancy’s Jack Ryan Staffel 4

Exklusiv verfügbar ab 30.06.23

Die neuen Filme auf Prime Video:

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben

Exklusiv verfügbar ab 01.06.23

Exklusiv verfügbar ab 01.06.23 Medellin

Exklusiv verfügbar ab 02.06.2023

Exklusiv verfügbar ab 02.06.2023 The Majestic

Exklusiv verfügbar ab 04.06.23

Exklusiv verfügbar ab 04.06.23 24 Hours To Live

Exklusiv verfügbar ab 05.06.23

Exklusiv verfügbar ab 05.06.23 In Einem Land, Das Es Nicht Mehr Gibt

Exklusiv verfügbar ab 06.06.23

Exklusiv verfügbar ab 06.06.23 Es Gilt Das Gesprochene Wort

Exklusiv verfügbar ab 06.06.23

Exklusiv verfügbar ab 06.06.23 Disconnect

Exklusiv verfügbar ab 07.06.23

Exklusiv verfügbar ab 07.06.23 Culpa Mia – Meine Schuld

Exklusiv verfügbar ab 08.06.23

Exklusiv verfügbar ab 08.06.23 Creed III

Exklusiv verfügbar ab 09.06.23

Exklusiv verfügbar ab 09.06.23 Die Känguru-Chroniken

Exklusiv verfügbar ab 10.06.23

Exklusiv verfügbar ab 10.06.23 Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip

Exklusiv verfügbar ab 10.06.23

Exklusiv verfügbar ab 10.06.23 SAS: Red Notice

Exklusiv verfügbar ab 13.06.23

Exklusiv verfügbar ab 13.06.23 Dear Evan Hansen

Exklusiv verfügbar ab 15.06.23

Exklusiv verfügbar ab 15.06.23 Stillwater – Gegen jeden Verdacht

Exklusiv verfügbar ab 15.06.23

Exklusiv verfügbar ab 15.06.23 Let Him Go

Exklusiv verfügbar ab 15.06.23

Exklusiv verfügbar ab 15.06.23 Dead For A Dollar

Exklusiv verfügbar ab 17.06.23

Exklusiv verfügbar ab 17.06.23 Das Mädchen aus dem Wasser

Exklusiv verfügbar ab 17.06.23

Exklusiv verfügbar ab 17.06.23 Unlocked

Exklusiv verfügbar ab 18.06.2023

Exklusiv verfügbar ab 18.06.2023 Der Vorname

Exklusiv verfügbar ab 19.06.23

Exklusiv verfügbar ab 19.06.23 Die Legende vom Tigernest

Exklusiv verfügbar ab 20.06.23

Exklusiv verfügbar ab 20.06.23 Hallowen Kills

Exklusiv verfügbar ab 24.06.23

Exklusiv verfügbar ab 24.06.23 Mr. Right

Exklusiv verfügbar ab 25.06.23

Exklusiv verfügbar ab 25.06.23 The Good Neighbor

Exklusiv verfügbar ab 26.06.2023

Exklusiv verfügbar ab 26.06.2023 Da Kommt Noch Was

Exklusiv verfügbar ab 29.06.23

Exklusiv verfügbar ab 29.06.23 Blueback

Exklusiv verfügbar ab 29.06.23

Prime Video ist kostenfrei in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Diese kostet jährlich nun 89,00 Euro. Alternativ lässt sich das Paket auch monatlich buchen, dann liegt der Preis bei 8,99 Euro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!