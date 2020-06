Klingt gut: macOS Big Sur bringt alten Startton am Mac zurück

Der Startsound am Mac kehrt zurück: Mit macOS Big Sur erklingt der altbekannte Ton, wenn ein Mac startet. Apple hatte ihn 2016 bei Erscheinen der neuen MacBook Pro-Modelle gestrichen.

Für viele Nutzer wird diese Änderung sicher bedeutungslos bleiben, andere werden sich vielleicht sogar darüber ärgern, andere werden aber einen kleinen Heiterkeitsausbruch erleben: macOS Big Sur bringt den klassischen Startton am >Mac wieder. Die Tonfolge, die unmittelbar nach dem Einschalten eines Mac-Computers erklingt, hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder ein wenig verändert, blieb aber im Kern unverwechselbar – bis 2016: Als nämlich die damals neu vorgestellten MacBooks sich einschalteten, sobald ein Ladekabel angesteckt wurde, hatte sich Apple entschieden, den Ton zu streichen.

The startup chime in macOS Big Sur. pic.twitter.com/rRSN4MrIBp — Juli Clover (@julipuli) June 23, 2020

macOS Big Sur klingt wieder beim Start

Aus welchen Gründen auch immer: Jetzt ertönt der Startton beim Einschalten wieder, wenn macOS Big Sur installiert ist.Auch unter den aktuellen Versionen wie macOS Catalina lässt sich der Startsound bereits wieder aktivieren, hierzu ist ein Terminalbefehl nötig, mit dem sich der Ton auch heute schon recht bequem ein- und ausschalten lässt. In dieser Meldung erklären wir, wie das geht.

macOS Big Sur bringt nach ersten Erfahrungsberichten von Nutzern der Beta auch einen Ton beim Anschluss des Ladekabels mit alten MagSafe-Adaptern zurück, der in den früheren Versionen entfallen war. Hier lest ihr alle Details zu macOS Big Sur.

Seid ihr auch so begeistert?

Zugegeben, in diesem Fall kann der Autor nicht ganz objektiv bleiben. Der Startton des Mac hat seinen Platz in der Hall of Fame der Töne von Computern mehr als verdient. Ihn vor Jahren zu streichen, hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt – ihn zurückzubringen, ist ein schönes kleines Detail im neuen Update – oder wie seht ihr das?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!