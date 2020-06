Apple präsentiert macOS Big Sur – Alle Details!

Auf der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC 2020 hat Apple unter anderem macOS Big Sur vorgestellt. Wir haben alle Details zum neuen Betriebssystem.

Mit macOS Big Sur überarbeitet Apple das Design des Macs grundlegend. Insgesamt mutet das neue Interface dabei ein wenig wie iOS an, was insgesamt zu einer Vereinheitlichung der beiden Systeme führen könnte. Apple hat dabei nicht nur das Dock und alle Standard-UI-Elemente des Systems angepasst, sondern auch alle System-Anwendungen für das neue Design optimiert. Teil dieses neuen Designs sind auch die Widgets, die bereits von iOS 14 bekannt sind – und mit dem Dashboard erst vor einigen großen Updates den Mac verlassen mussten.

Auch die Nachrichten-App des Macs wird mit macOS Big Sur überarbeitet. Neben den neuen Funktionen, die wir bereits von iOS 14 kennen, unter anderem gehören dazu angepinnte Konversationen und die Möglichkeit, auf bestimmte Nachrichten zu antworten. Apple scheint die App, wie schon länger in Gerüchten vermutet, mit Mac Catalyst komplett erneuert zu haben und so quasi die iOS-Version auf den Mac zu bringen. Möglich wird damit auch die Nutzung von Memojis in der Nachrichten-App auf dem Mac.

Mac Catalyst erhält neben dem prominenten Auftritt in der Nachrichten-App zahlreiche neue Verbesserungen, von denen Entwicklerinnen und Entwickler profitieren sollen. Dazu gehören zahlreiche neue APIs, mit denen Apps sich mehr wie native und altbekannte macOS-App anfühlen sollen. Außerdem bekommen sie Zugang zu HomeKit und weiteren System-Frameworks.

Eine grundlegende Überarbeitung erhält auch Apples Browser Safari. In der Keynote hat Apple betont, dass der eigene Browser bisher zwar schon deutlich schneller ist als die Apps der Konkurrenz, mit macOS Big Sur soll sich die Ladezeit von Webseiten nochmal deutlich verbessern. Wie auch unter iOS will Apple den Schutz der Privatsphäre nochmal deutlich verbessern. Ein neuer Button in der Safari-Toolbar kann Details zu den persönlichen Informationen anzeigen, die die verwendete Webseite abfragt. Auch für Safari-Erweiterungen ändert sich mit dem neuen Update einiges: Diese können auf mehr Details zu einer geöffneten Webseite zugreifen und sollen trotzdem keine massive Gefahr für die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern darstellen.

Zudem überarbeitet hat Apple die Tab-Ansicht in Safari, die jetzt endlich mit mehr geöffneten Tabs klarkommt, ohne die Hälfte der Webseiten zu verschlucken. Einen großen Einfluss auf die alltägliche Nutzung von Safari dürfte auch die ab sofort eingebaute Translation-Funktion sein: Safari erkennt mit macOS Big Sur automatisch, wenn Webseiten in einer fremden Sprache angezeigt werden und bietet eine Übersetzung an, die auf Wunsch automatisch den Text auf der Webseite ersetzt und so auch den Kontext der Webseite sehr verständlich machen soll.



