AirPods Pro erhalten ein Update, bemerkt ihr Änderungen?

Die AirPods Pro haben ein Firmware-Update erhalten. Das Update sollte innerhalb der nächsten Tage auf den Kopfhörern aller Nutzer eintreffen. Welche Änderungen oder Verbesserungen Apple mit diesem Update vorgenommen hat, ist nicht bekannt. Fällt euch was auf?

Apple hat die AirPods Pro erneut mit einem Update der Firmware versorgt. Die Software wird damit auf die Version 2D27 gehoben. Das Update kann nicht zuverlässig manuell angefordert werden, die AirPods bei aktiver Verbindung zu einem gekoppelten iPhone oder iPad im Case zu platzieren, sollte aber nach einer gewissen Zeit das Update auslösen.

Inhalt des Updates der AirPods Pro nicht klar

Apple gibt keine Details dazu an, welcher Art die Verbesserungen sind, die man im jüngsten Update vorgenommen hat. Denkbar wäre aber, dass hier erste Vorbereitungen zur Unterstützung des räumlichen Klangs unter iOS 14 vorgenommen wurden. Auch wären weitere Fehlerbeseitigungen in Zusammenhang mit der aktiven Geräuschunterdrückung möglich. Diese hatte sich nach verschiedenen Updates in der Vergangenheit bei vielen Nutzern als weniger effektiv erwiesen. Auch waren bei verschiedenen Nutzern störende knackende Geräusche bei der Wiedergabe in ihren AirPods Pro aufgefallen.

Ihr könnt den Status eurer AirPods Pro-Software bei verbundenen Kopfhörern unter Einstellungen > Info > AirPods nachlesen. Bemerkt ihr Neuerungen nach Installation der Software-Version 2D27?

