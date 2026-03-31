Keine Siri, aber EU-Neuerungen: Das ist neu in iOS 26.5

Apple hat Ende März die erste Beta für iOS 26.5 für Entwickler veröffentlicht und damit das wohl letzte große Punktupdate für iOS 26 eingeläutet. Während es für Nutzer in der EU einige Neuerungen gibt, bringt das Update auch eine Gewissheit: Siri-Verbesserungen sehen wir wohl frühestens mit iOS 27 im Herbst.

Nach dem Deal zwischen Google und Apple bezüglich Gemini als Siri-Grundlage haben wir auf schnelle Ergebnisse in iOS 26.4 oder iOS 26.5 gehofft. Beide Updates scheinen nun aber ohne konrekte Verbesserungen der in die Jahre gekommenen Siri auszukommen. Das sind stattdessen die Neuerungen unter iOS 26.5, das wohl im Mai für alle Nutzer zugänglich gemacht wird.

Vorgeschlagene Orte in Apple Karten

Basierend auf aktuell trendigen Orten und häufigen Suchanfragen werden in Apple Karten ab iOS 26.5 Restaurants, Bars und ähnliche Orte vorgeschlagen. Zudem bereitet iOS 26.5 Werbeplatzierung in Karten weiter vor. Ein Start mit der finalen Version gilt als möglich.

RCS: Wieder Ende-zu-Ende verschlüsselt

Der SMS-Nachfolger RCS bekommt seine Ende-zu-Ende Verschlüsselung zurück. In iMessage versendete Nachrichten über den neuen Standard werden in der ersten Beta von Sender bis Empfänger verschlüsselt. Das hatte Apple bereits im Laufe der iOS 26.3- und iOS 26.4-Beta getestet, in der finalen Version aber wieder gestrichen.

Neuerungen in der EU

Besonders spannend ist das Update für uns EU-Nutzer. Um Vorgaben der Europäischen Union gerecht zu werden, implementiert Apple laut MacRumors weitere Anpassungen im Umgang des iPhones mit Zubehör von Drittanbietern:

Kopfhörer können – analog zu AirPods – durch Annähern erkannt und durch ein einfaches Tippen gekoppelt werden.

Smartwatches können – analog zur Apple Watch – Benachrichtigungen vom iPhone anzeigen, Nutzer können auf diese reagieren und antworten

Live-Aktivitäten können zudem auf Smartwatches synchronisiert werden

Sonstiges

Apple-Zubehör wie das Magic Keyboard oder die Magic Mouse kann per USB-C mit dem iPhone gekoppelt werden. Geschieht das, merkt sich das iPhone unter iOS 26.5 die Verbindung und findet Zubehör via Bluetooth automatisch wieder. Außerdem feilt Apple weiter am iPhone-Android-Transfer. Übertragt ihr eure Daten bei einem Wechsel, habt bei Nachrichten etwa die Möglichkeit zwischen „Allen“, „einem Jahr“ oder „30 Tagen“ zu wählen.

Sind euch weitere Neuerung in iOS 26.5 aufgefallen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.