iOS 26.5 und Co. in erster Beta für Entwickler verfügbar

Apple hat gerade eben iOS 26.5 und iPadOS 26.5 Beta 1 für die registrierten Entwickler bereitgestellt.

Noch ist nichts über mögliche Neuerungen und Änderungen in der kommenden Aktualisierung bekannt.

Das Update wird in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

Der nächste Beta-Zyklus läuft. Apple hat gerade iOS 26.5 und iPadOS 26.5 Beta 1 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt.

Wie üblich kann die Beta direkt am Gerät geladen und installiert werden, sofern der Bezug von Betas aktiviert ist.

Noch keine Details über Neuerungen in iOS 26.5

Erst kürzlich hatte Apple iOS 26.4 und weitere Updates für alle Nutzer veröffentlicht und damit einige Neuerungen gebracht, unter anderem erhielten die Musik- und die Podcasts-App einige gestalterische und funktionelle Überarbeitungen. Zudem wurden neue Emojis eingeführt und zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen.

Auch weitere Betas sind erschienen

Neben iOS 26.5 und iPadOS 26.5 Beta 1 wurden auch weitere Testversionen, darunter macOS 26.5 und watchOS 26.5 sowie tvOS 26.5 für die Entwickler zur Verfügung gestellt.

Welche Neuheiten iOS 26.5 und Co. bringen werden, ist nicht klar. Ursprünglich waren größere Entwicklungsfortschritte für Siri geplant, die mit iOS 26.4 und iOS 26.5 einen größeren Sprung machen und unter anderem Bildschirminhalte verarbeiten und kontextabhängige Informationen liefern können sollte. Inzwischen ist jedoch klar, dass diese Pläne irgendwann nach Vorstellung von iOS 27 realisiert werden.

iOS 26.5 und Co. werden in wenigen Wochen bis Monaten für alle Nutzer verfügbar sein.