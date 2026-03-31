Snapseed verbessert das Porträt-Tool

Manche Dinge erleben ein Comeback, an das man als Nutzer nicht mehr glauben wollte. So muss es den Nutzern von Snapseed gehen, seit vergangenem Sommer gibt es wieder regelmäßige Updates. Dieses Mal wird sich der Funktion zum Bearbeiten von Porträts angenommen. Wir haben die Details.

Bessere Bearbeitung von Porträts

Das Update trägt die Versionsnummer 3.17.0 und richtet sich an die Fotografen, die viele Aufnahmen mit Bokeh machen. Das sind üblicherweise menschliche Porträts und hier gibt es ein paar neue Werkzeuge und Verbesserungen. Anbei einmal die Release-Notes:

Auswahl einzelner Gesichter: Die Erkennung wurde verbessert. Jetzt werden mehrere Gesichter auf einem Foto erkannt. Du kannst jetzt jedes Gesicht einzeln bearbeiten, anstatt die gleichen Änderungen auf alle anzuwenden.

Gezielte Korrekturen: Hol das Beste aus jedem Detail heraus. Du kannst jetzt die Beleuchtung, Schärfe und Klarheit in bestimmten Bereichen anpassen – einschließlich Haut, Augen und Mund.

Update ist kostenfrei

Snapseed bleibt weiterhin kostenlos im deutschen App Store verfügbar, setzt iOS bzw. iPadOS 17 oder neuer voraus und kommt ohne Werbung, Abos oder In-App-Käufe aus. Google positioniert die App damit zunehmend als durchgängiges Werkzeug für Aufnahme und Bearbeitung – leistungsfähig, aber bewusst niedrigschwellig. Mit einem der letzten Updates führte Google zudem einen dedizierte Aufnahmefunktion von Bildern ein, inklusive diverser vorgefertiger Looks bzw. Presets. Es lohnt sich also durchaus, der App einen kleinen Moment seiner Aufmerksamkeit zu schenken.