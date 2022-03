Home Daybreak Apple Kein Mac Pro 2022? | kein großer iMac 2022? | nur neues Display 2022? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Kommen dieses Jahr eventuell noch ein neuer mysteriöser Mac und ein mysteriöses Display? Kommt dafür vielleicht aber kein neuer Mac Pro? Im Vorfeld der morgigen Keynote steht die Gerüchteküche wie üblich noch einmal ordentlich unter Dampf. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen!

Das Wochenende kündigte sich an, da überraschte die Seite 9to5Mac mit einer seltsamen Nachricht: Danach soll Apple an einem ganz neuen Mac arbeiten, ein Modell, das all die Leaker und Analysten noch gar nicht auf dem Zettel haben. Mac Studio soll es heißen und eine irre Performance anbieten, hier dazu weitere Infos. Doch das war noch nicht alles.

Kommt auch ein Highend-Display zum Highend-Mac?

Völlig fasziniert konnte man sein, wenn man beide Exklusivberichte zusammen gelesen hat. Denn neben einem neuen Highend-Mac, soll Apple auch an einem neuen Highend-Display arbeiten. Dessen Auflösung schlägt gar die des Pro Display XDR, heißt es, hier dazu die weiteren Details. Apple wurde in dem Zusammenhang unterstellt, man wolle eine Paketlösung für Pro-Anwender schaffen, die dann möglichst gleich beide sehr kostspieligen Produkte kaufen sollen. Ob das stimmt, werden wir wahrscheinlich morgen noch nicht erfahren.

Wird es nichts mit dem Mac Pro dieses Jahr?

Es wurde auch darüber spekuliert, Apple könnte mit dem Mac Studio versuchen, ein wenig zusätzliche Zeit herauszuschlagen, während man den neuen Mac Pro noch fertig entwickelt. Neu wäre diese Strategie nicht, man hat das bereits beim iMac Pro gesehen und es war nicht dazu angetan, Begeisterung bei den Pros auszulösen. Auch hier dürfte Apple morgen noch keine Tatsachen schaffen. Wieso es dieses Jahr noch nichts werden könnte mit einem neuen Mac Pro oder auch nur einem größeren iMac mit M-Series-Chip, dazu haben wir hier weitere Infos über aktuelle Prognosen zusammengestellt. Statt der neuen Macs, soll es nur für ein neues Display reichen.

Fitbit ruft heiße Uhren zurück

Sie können Verbrennungen auslösen – zwar nur äußerst selten, aber immerhin: Unangenehm genug ist das ganze. Vor diesem Hintergrund ruft Fitbit einige seiner Smartwatches älteren Baujahrs zurück, hier dazu weitere Infos.

Mehr Speicher für das MacBook Pro?

Und zum Schluss verweisen wir noch auf eine Möglichkeit, die wieder im neuen MacBook Pro 2021 besteht, wenn dem Nutzer der Speicher ausgeht: Der kann per SD-Steckplatz nachgerüstet werden und auf eine preisgünstige Lösung haben wir euch in dieser Meldung aufmerksam gemacht.

Damit darf ich mich für heute verabschieden und wünsche euch einen entspannten Montag – lasst euch nicht irre machen!

