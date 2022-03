Home Hardware Mehr Speicher im MacBook Pro 2021: Speichererweiterung JetDrive Lite 330

Das Jahr 2016 stellte für das MacBook Pro eine Zäsur da: Der Konzern führte die Touch Bar ein, setzte fortan auf USB-C-Anschlüsse und warf dafür alle anderen seriellen Schnittstellen über Bord. Mit dem MacBook Pro 2021 machte Apple eine Rolle rückwärts und brachte neben dem HDMI-Anschluss auch den SD-Kartenslot zurück. Und dieser hilft dabei, den Speicher kostengünstig zu erweitern.

Seit dem ersten MacBook Pro Retina setzt Apple auf SSD-Riegel, die via PCI-Express angeschlossen werden. Das sorgt dafür, dass ein Upgrade ziemlich teuer wird und man sich bei der Bestellung eines MacBook gut überlegen sollte, wie viel Speicher man benötigt. Ganz in eigener Tradition lässt sich der iPhone-Konzern das Upgrade teuer bezahlen, weshalb Speichererweiterungen, die in den SD-Kartenslot eingesetzt werden, enorm beliebt waren. Mit dem MacBook Pro 2021 kehrt diese Möglichkeit wieder zurück und Transcend hat entsprechend reagiert. Ab sofort ist das JetDrive Lite 330 in den Größen 128 GB, 256 GB und 512 GB sowohl für das MacBook Pro 142″ 2021 und das MacBook Pro 16″ 2021 verfügbar.

Vorab die beiden wichtigsten Dinge: Das JetDrive Lite 330 schließt bündig mit dem Gehäuse ab und steht nicht wie eine übliche SD-Karte hervor. Zweitens setzt Transcend hier ebenfalls auf einen Flashspeicher, was ausreichend schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten garantiert. Die liegt bei 95 MB/s bzw. 75 MB/s. Der Hersteller gewährt zudem eine fünfjährige Garantie und stattet das JetDrive Lite mit einer fortschrittlichen COB-Technologie aus: Staub, Wasser und Stöße sollen dem Speicher nichts anhaben können

Das Transcend JetDrive Lite 330 ist dabei deutlich günstiger als ein SSD-Upgrade bei Apple: Will man bei dem 14″ MacBook pro den Speicher von 512 GB auf 1 TB verdoppeln, kostet das JetDrive Lite 330 mit 512 GB gerade einmal 99,99 Euro – das ist aber nur bei Gravis erhältlich. Wem 256 GB Ausreichen, muss hingegen nur 57,99 Euro investieren:

