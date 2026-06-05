iOS 27 wird am Montag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Zahlreiche ältere iPhones dürften das Update wohl nicht mehr erhalten. Auch die unterstützten iPhones werden indes nicht alle neuen Features erhalten.



Apple wird iOS 27 voraussichtlich nur noch für das iPhone 12 und neuere Modelle anbieten. Das berichtet der auf Weibo aktive Leaker Instant Digital kurz vor der offiziellen Vorstellung des neuen Betriebssystems auf der Entwicklerkonferenz WWDC.

Diese iPhones sollen iOS 27 nicht bekommen

Sollten sich die Informationen bestätigen, endet die Unterstützung für mehrere ältere iPhone-Modelle. Betroffen wären:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE der zweiten Generation

Diese Geräte sollen zwar keine Aktualisierung auf iOS 27 mehr erhalten, jedoch weiterhin Sicherheitsupdates für iOS 26 bekommen.

Unterstützt werden sollen hingegen alle Modelle ab der iPhone-12-Serie, darunter:

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro und 12 Pro Max

iPhone 13-Serie

iPhone 14-Serie

iPhone 15-Serie

iPhone 16-Serie

iPhone 17-Serie

iPhone SE der dritten Generation

iPhone Air

Trotz der breiten Kompatibilität werden nicht alle Nutzer Zugriff auf sämtliche neuen Funktionen erhalten. Die neue Siri-Generation mit Chatbot-Funktionen und erweiterten KI-Fähigkeiten soll weiterhin an Apple Intelligence gebunden sein. Damit dürften die wichtigsten Neuerungen auf das iPhone 15 Pro, das iPhone 15 Pro Max sowie alle neueren Modelle beschränkt bleiben.

Apple plant für iOS 27 laut bisherigen Berichten eine umfassend überarbeitete Siri-App, die deutlich stärker an KI-Dienste wie ChatGPT erinnert. Hinzu kommen neue Apple-Intelligence-Funktionen in verschiedenen Apps sowie Verbesserungen bei der systemweiten KI-Integration.

Gleichzeitig soll sich Apple bei iOS 27 besonders auf Stabilität und Fehlerbehebungen konzentrieren. Beobachter vergleichen die Strategie bereits mit Mac OS X Snow Leopard, das seinerzeit vor allem durch Leistungsoptimierungen und Zuverlässigkeitsverbesserungen bekannt wurde.

Die offizielle Vorstellung von iOS 27 erfolgt auf der WWDC 2026 am 8. Juni. Die erste Entwickler-Beta wird unmittelbar nach der Keynote erwartet. Eine öffentliche Beta dürfte im Juli folgen, bevor die finale Version im September veröffentlicht wird.