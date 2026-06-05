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5. Juni 2026

Fabian Schwarzenbach

Developer Center Berlin | Apple Design Awards | 50 Apple Fun Facts (Teil 5) – Apfelplausch #446

Eine Folge im Zeichen der Entwickler und Biologen: Marco und Fabian sprechen im Zusammenhang mit macOS 27 über Cappuccino-Bären und Raubkatzen. Die beiden teilen ihre Erwartungen zur WWDC, schließen eine Wette ab und kündigen eine Sondersendung an. Außerdem ehrt Apple die Gewinner der Design Awards und eröffnet ein Developer Center in Berlin. Viel Spaß!

Im Podcast erwähnt

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro und Überblick
  • 02:55: Heute vor 13 Jahren…
  • 05:15: 50 Apple Fun Facts (Teil 5)
  • 17:42: „Hikawa Grip & Stand“: Gewonnen hat…
  • 19:45: iOS 26.5.1 und macOS 26.5.1 beheben schwere Bugs
  • 24:10: „Apple Developer Center Berlin“ öffnet 2026
  • 26:38: Die Gewinner der „Apple Design Awards“
  • 40:19: Wette, Erwartungen und Infos zur WWDC-Keynote
  • 01:04:22: TuFdW: MagSafe, Denglisch, Datenschutz, Apple TV-Serie

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