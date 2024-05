Home Daybreak Apple Kein AppleGPT zur WWDC? | wann gibt’s neue AirTags? | welche Kamera-Upgrades im iPhone 16? – Daybreak Apple

Kein AppleGPT zur WWDC? | wann gibt’s neue AirTags? | welche Kamera-Upgrades im iPhone 16? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Was bringt Apple denn nun an KI-Features zur WWDC? Ein echter KI-Assistent ist es möglicherweise nicht. Das wäre aber eine große Enttäuschung für viele, die genau das nun schon fest von Apple erwarten.

Willkommen zur ultrakurzen Übersicht am Morgen.

Hat Apple nun oder hat es nicht? – einen Deal mit OpenAI oder Google zur Nutzung von ChatGPT oder Gemini im iPhone. Selbst wenn man eine Vereinbarung schon fast geschlossen hat, für iOS 18 könnte es zu spät sein. Was Apple auf der WWDC zeigen wird, ist womöglich deutlich weniger als das, was viele sich von dem Unternehmen erwarten. Zusammenfassungen von Systemnachrichten könnte iOS 18 liefern, mehr nicht? Schon bald werden wir es wissen.

Wann kommt der neue AirTag?

Auch wenn es einige weniger interessiert, die Frage nach dem AirTag 2 ist so uninteressant nicht. Die Präzisionssuche könnte damit über deutlich größere Distanzen funktionieren. Aber wann kommt er denn nun, der neue Tracker?

Bekommt das iPhone 16 Pro noch einen 48 MP-Sensor?

Die Kamera im iPhone wird jedes Jahr besser, das ist nichts neues. Konkreter wird es aktuell in Bezug auf zwei Eigenschaften des kommenden Pro-Modells: So könnte ein zweiter 48 MP-Sensor Einzug halten.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Kostenlos waschen an öffentlichen Waschmaschinen, das konnten – und können wohl noch immer – Studenten an einer US-Hochschule, die sich ein bisschen mit IT auskennen, hier dazu mehr.

Microsoft will Apples MacBook Air angreifen.

Ähnlich lange Akkulaufzeiten wie ein MacBook Air, aber zusätzlich noch KI an Bord? Das gibt’s bei Microsoft und damit wirbt das Unternehmen aktuell fleißig für seine neuen Surface-Geräte, die durchaus spannend sind, hier die Infos.

Sonos stellt seine 3D Audio-Kopfhörer vor.

Lange hat es gedauert, nun aber sind sie da, die ersten Kopfhörer von Sonos, was sie können und was sie kosten, dazu hier mehr.

Damit wünsche ich euch einen entspannten Start in den Tag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!