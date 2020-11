Jailbreak des HomePod gelungen: Was sich damit anfangen lässt

Auch der HomePod kann gejailbreakt werden, das haben nun offenbar die Entwickler des checkra1n-Jailbreaks geschafft. Es bleibt ein wenig die Frage nach dem Sinn eines solchen Unterfangens, aber einige interessante Optionen nach einem HomePod-Jailbreak ergeben sich doch.

Die Entwickler hinter dem checkra1n genannten Jailbreak haben nun offenbar ihren ersten Jailbreak des HomePod (Affiliate-Link) fertiggestellt. Entsprechende Demonstrationen, die auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geteilt wurden, zeigen eine SSH-Verbindung, die vom Mac mit dem HomePod hergestellt wurde.

Hello Homepod, meet checkra1n.

Huge thanks to @DanyL931 for helping to get this running. pic.twitter.com/FjH7253RFR

— L1ngL1ng (@_L1ngL1ng_) November 19, 2020