AppSalat – Apple Arcade Special: The Pathless

Es gibt einmal wieder ein neues Spiel für alle Abonnenten von Apple Arcade. Es heißt The Pathless. Worum es hier geht und an welches andere Spiel uns der Titel erinnert, lest ihr in dieser Ausgabe des AppSalat.

The Pathless beginnt mysteriös. Eine Insel wurde mit einem dunklen Fluch vom sogenannten „Gottesmörder“ belegt. Der beschützende Drache ist außer Gefecht. Viele seien schon zur Insel gereist, aber nie wieder zurückgekehrt – es gebe keine Chance gegen die Verheerung. Die letzte Jägerin in rotem Gewand beschließt, dass sie diese Insel von der Dunkelheit befreien wird. Begleitet wird sie dabei im späteren Verlauf von einem Adler, den sie in einem leeren Schloss findet. Dieser ist nicht nur ein einfacher Kumpane, er kann auch bei bestimmten Aufgaben der Jägerin zur Seite stehen. Hier gäbe es zum Beispiel das Fliegen über Schluchten.

The Pathless: Darum geht es

Um in der Story weiterzukommen, muss man Rätsel verschiedener Arten lösen. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, kann man sagen, dass diese zwar nie ganz offensichtlich, aber nach einer Zeit auf jeden Fall machbar sind. Die Jägerin hat dabei ein Hilfsmaterial, ihren Bogen. Damit kann sie unter anderem die Talismane am Weg beschießen, die ihr beim Laufen zusätzliche Kraft geben. Auch können diese bei Sprüngen über Gräben helfen.

Durch das Lösen von Rätseln und das Open-World-Konzept kommen auch schnell einmal Erinnerungen an The Legende of Zelda: Breath of the Wild hoch. Auch Kämpfe gegen Gegner und das Erkunden von verlassenen Ruinen kommt vor. Ziel ist es, den dunklen Fluch aufzuheben. Positiv fällt auf, dass die Entwickler mit dem Einsatz von Vibrationen des iPhones spielten. Auch ist eine Steuerung mit einem Controller möglich.

The Pathless findet ihr kostenlos im App Store, sofern ihr Apple Arcade abonniert. Dieses kostet 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr.

