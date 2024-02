Home Daybreak Apple iWork mit KI | Vision Pro schützt die Privatsphäre | iMessage kein Gatekeeper – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apples iMessage-Dienst wird zunächst nicht für andere Plattformen geöffnet werden müssen. Die EU verzichtet darauf, iMessage als Gatekeeper im Sinne des Digital Markets Acts einzustufen. Die Begründung ist indes nicht ganz schlüssig.

Der App Store muss geöffnet werden, wenigstens teilweise, die NFC-Schnittstelle ebenso, wenigstens am iPhone, auch die vorgeschriebene Nutzung von WebKit am iPhone ist bald vorbei, doch bei iMessage bleibt vorerst alles, wie es ist. Die EU wird den Messenger von Apple nicht als Gatekeeper im Sinne des DMA einstufen, was das bedeutet und wie die Kommission zu dieser Entscheidung kommt, dazu lest ihr hier mehr.

Die Vision Pro schützt die Privatsphäre

Eine Frage, die sicher ihre Berechtigung hat, stellt sich angesichts der Vision Pro mit ihren vielen Kameras und Mikrofonen: Wie ist das da eigentlich mit dem Datenschutz? Apple bemüht sich gleich zu Anfang, hier keinerlei Bedenken aufkommen zu lassen. Wie man begründet, wieso die Vision Pro die Privatsphäre schützt, dazu lest ihr hier mehr.

Bekommt iWork KI-Features?

Das Gerücht war schon in der Welt: Pages, Numbers und Keynote könnten eine Reihe neuer KI-Funktionen erhalten, vergleichbar zum Co-Pilot in Office. Eine Domainregistrierung von Apple befeuert nun dieses Gerücht, hier die Infos.

Was sonst noch wichtig war

Eine beliebte Billigmarke der Telekom hat jetzt endlich 5G erhalten. Wo genau Nutzer nun den neuen Standard nutzen können und unter welchen Bedingungen, dazu lest ihr hier mehr.

Prime Video wird noch weiter verschlechtert.

Wer für Prime Video nicht zusätzliche drei Euro im Monat abdrücken und dafür die Werbung ausschalten möchte, verliert noch weitere Funktionen: Dolby Vision und auch die Atmos verschwinden aus dem Abo, hier die Infos.

Neue Betas sind auch da.

Alle kommenden Systemversionen haben neue Betas erhalten.

Auf der Vision Pro laufen weniger Abo-Apps.

Ein bislang zumindest noch schöner Effekt des Starts der Vision Pro: Im visionOS-App Store finden sich zumindest bislang noch vergleichsweise wenige Abo-Apps, das zeigen frühe Zahlen, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen vergleichsweise schönen Start in den Mittwoch wünschen.

