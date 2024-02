Home Gerüchte iwork mit KI-Features? Apple besorgt sich interessante Domain

Apple hat eine Domain gekauft, die Gerüchte um neue KI-Funktionen in den Produkten des Unternehmens anheizt. Diese wird in Zusammenhang mit dem Büropaket von Apple gebracht, dort sollen dem Vernehmen nach unter anderem erste generative KI-Features Einzug halten. Ob Apple allerdings tatsächlich bereits im Herbst erste marktreife KI-Funktionen vorstellen wird, ist noch völlig offen.

Apple hat eine interessante Neuerwerbung getätigt, die die Spekulationen um neue KI-Features des Unternehmens weiter befeuert. Wie kürzlich von auf interessante Domainregistrierungen spezialisierten Beobachtern entdeckt wurde, wird die Domain „iWork.ai“ inzwischen von Apple kontrolliert. Das Unternehmen hält hunderte Domains, ohne sie je aktiv genutzt zu haben, teilweise einzig, um es Wettbewerbern unmöglich zu machen, diese für eigene Zwecke zu nutzen, teils auch, um Zugriffe aufgrund von Tippfehlern in der URL abzufangen.

.ai-Domains werden häufig von Startups und Unternehmen genutzt, die das eigene Geschäftsmodell – ob berechtigt oder nicht – in die Nähe zu KI-Entwicklungen zu rücken.

Nutzung neuer iWork-Domain völlig offen

Das Officepaket iWork besteht aus den drei Anwendungen Pages, Numbers und Keynote, die Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationseditor wurden vor Jahren als Bundle-Kauf unter dem Brand iWork vertrieben, eine entsprechende Website wurde ebenfalls eingerichtet, um die Marke als Gegengewicht zu MS Office und anderen Büropaketen zu positionieren, iWork.com ist aber nicht mehr aktiv.

Im Zuge aufkommender KI-Gerüchte wurde die Einführung assistiver Funktionen in Pages und Co. in den Raum gestellt, analog zu den neuen Co-Pilot-Features in MS Office und vielen anderen Microsoft-Tools. Ob iWork allerdings tatsächlich KI-Fähigkeiten zur Text- oder Präsentationserstellung erhalten wird und falls ja, ob diese bereits kommenden Sommer auf der WWDC 2024 vorgestellt werden, wie zuletzt spekuliert, steht noch in den Sternen.

