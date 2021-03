Home Deals iTunes Movie Mittwoch: „Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution“ für 1,99€ leihen

Die Hälfte der Woche ist geschafft, es ist nämlich Mittwoch. Und wie immer am Mittwoch gibt es den iTunes Movie Mittwoch. Heute haben wir einen gesellschaftskritischen Film für Euch, der sich dem Rollenbild der Frau Ende der 1960er-Jahre widmet. Dabei wird die Hauptrolle von Kiera Knightley gespielt.

London, 1970: Sally Alexander (Keira Knightley) hat es satt, als Frau ständig benachteiligt zu werden. Insbesondere der alljährliche „Miss World“-Wettbewerb steht für sie sinnbildlich für ein veraltetes Frauenbild. Zusammen mit der rebellischen Jo Robinson (Jessie Buckley) will sie die Öffentlichkeit auf die Missstände in der Gesellschaft aufmerksam machen. Unterdessen reisen die Teilnehmerinnen der bevorstehenden Misswahl nach London und bereiten sich auf das TV-Ereignis des Jahres vor – 100 Millionen Zuschauer werden zu der von Komiker Bop Hope (Greg Kinnear) moderierten Show weltweit an ihren Fernsehgeräten erwartet. Während Außenseiterin Miss Grenada (Gugu Mbatha-Raw) und ihre Konkurrentinnen das Posieren in Badeanzügen üben, schmiedet die „Women’s Liberation Movement“ um Sally und Jo einen Plan, der die Welt endlich wachrütteln soll…

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt Ihr anschließend 30 Tage Zeit, Euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus Eurer Bibliothek entfernt.

