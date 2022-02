Home Daybreak Apple iPhone wasserdicht? | Meta gibt Apple Schuld für schlechte Zahlen | iPad mit monatelangen Lieferzeiten | Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Fast geschafft, noch einmal Zähne zusammenbeißen und dann gibt’s eine kleine Auszeit. Zunächst aber schauen wir noch einmal auf die Themen des letzten Tages. Da schauen wir zunächst einmal über den Tellerrand: Meta hat die Anleger enttäuscht und löste ein kleines Börsenbeben aus. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen!

Tech-Aktien sind aktuell eine sehr unberechenbare Sache. Der gestrige Abend brachte weitere Quartalszahlen verschiedener Branchengrößen, Amazon, Swap und Pinterest lieferten Zahlen und überzeugten, die Aktien schossen teils absurd steil nach oben, das täuscht aber nicht über die generelle Unsicherheit im Markt hinweg. Denn einen Tag vorher hatte Meta Zahlen vorgelegt und die fielen mies aus: Schrumpfende aktive Nutzerbasis und stockende Neukundengewinnung, die Anleger haben die Meta-Aktie nachbörslich buchstäblich in den Staub gestoßen und auch Spotify enttäuschte beim Kundenwachstum und die Aktie schmierte ab. US-Techwerte fielen am Donnerstag zeitweise so stark wie seit 2020 nicht mehr. Übrigens: Meta gibt Apple eine Mitschuld an den eigenen schlechten Zahlen.

Ist das iPhone wasserdicht?

Apple sagt ja und bekam damit vor Gericht nun Recht. Einige US-Kunden sahen das anders, konnten sich mit ihrer Position allerdings zunächst nicht durchsetzen, sie können jedoch noch Berufung gegen das Urteil einlegen, hier dazu mehr.

Das iPhone ist wichtiger als das iPad

In der Folge kann es passieren, dass Kunden in insgesamt 25 Märkten bis zu neun Wochen auf ihre bestellten Tablets warten müssen. Apple priorisiert aktuell die iPhones höher, mit ihnen lässt sich mehr verdienen. Das iPad war das einzige Apple-Produkt, das sich im vergangenen Quartal schlechter als im Vorjahreszeitraum verkaufte, das wird sich sobald wohl auch nicht ändern, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wer will, kann sich jetzt winterlich gemütliche Kerzen- und Feuereffekte mit seiner smarten Wohnzimmerbeleuchtung anmachen, hier dazu mehr.

Apples AirTags sind tückisch.

Das zeigt sich nicht nur am Fall eines Stalkers, der unlängst in den USA festgenommen wurde, auch werden offenbar seit kurzem präparierte AirTags ohne Lautsprecher verkauft, perfekt für Staller, hier dazu mehr.

Die SMS-TAN wird abgeschafft.

Sparkassen und Volksbanken schaffen in diesem Jahr die SMS-TAN ab. Sie sprechen den Kunden gegenüber von mehr Sicherheit, tatsächlich aber geht es den Banken darum, jährlich Millionen Euro zu sparen, hier dazu mehr.

Damit darf ich euch schon einmal ein schönes und hoffentlich entspanntes Wochenende wünschen.

-----

