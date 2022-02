Home iPad Nichts geht übers iPhone: Apple lässt iPad-Käufer bis zu zwei Monate warten

Das iPhone ist und bleibt Apples wichtigster Umsatzbringer. Um seine Verkäufe stabil zu halten, tut man fast alles, auch Käufer anderer Produkte warten zu lassen, ist für Apple ein gangbarer Schritt. Die Folge: iPad-Käufer warten mehr als zwei Monate auf ihre Bestellung.

Nichts ist wichtiger als das iPhone. Obzwar Apple seit einigen Jahren die Wandlung zum Services-Giganten anstrebt, ist Stand heute das iPhone die mit Abstand wichtigste Stütze des Konzernumsatzes. Und damit hier alles rund läuft, muss man im Zweifel Prioritäten setzen.

Für Apple sieht diese Rechnung so aus: Die Chipkrise würgt weiter die weltweiten Lieferketten und sorgt inzwischen sogar für wochenlange Verspätungen beim Ausliefern neuer Kreditkarten? Dann müssen bei Apple eben andere Kunden warten, damit das iPhone weiter halbwegs pünktlich ankommt. Konkret trifft es aktuell das iPad. Apple hat die Fertigung dergestalt umgestellt, dass für insgesamt 25 Länder und Regionen nun iPads später ausgeliefert werden, das berichten aktuell asiatische Wirtschaftsmedien. Das iPad war das einzige Produkt, das sich im letzten Quartal schlechter verkauft hatte, laut Apple aufgrund von Lieferproblemen.

Kunden müssen bis zu zwei Monate warten

Nun könne es dazu kommen, dass Kunden bis zu neun Monate auf ihr iPad warten müssen, dies gelte etwa für Bestellungen eines iPads mit 64 GB Speicher. Damit ist nur eine minimale Verbesserung im Vergleich zu Dezember eingetreten, da lag die Lieferzeit bereits bei rund 55 Tagen.

Das iPad werde von der Halbleiterknappheit besonders hart getroffen, so Wayne Lam, Senior Director of Research von CCS Insight. Die Tablets kommen mit deutlich größeren Displays als Smartphones, was auch deutlich mehr Displaytreiberkomponenten erforderlich macht, die aber seien besonders deutlich von der Chipknappheit betroffen. Für Apple ist auch die Marge beim iPad deutlich kleiner als beim iPhone, was die Entscheidung ökonomisch einfach macht.

