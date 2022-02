Home Apps iConnectHue in Version 4.10 bringt Feuer- und Kerzeneffekte

iConnectHue in Version 4.10 bringt Feuer- und Kerzeneffekte

Philips Hue ist für smarte Beleuchtung immer noch die erste Wahl, was vor allem mit der Auswahl an Leuchtmitteln für die verschiedensten Einsatzzwecke liegt. Die offizielle App kann leider nicht ganz mithalten, weshalb viele User gerne auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen. Hierbei hat sich besonders iConnectHue hervorgetan und hier gibt es ein großes Update zu vermelden.

iConnectHue in Version 4.10

Die Macher von iConnectHue liefern mit diesem Update eine Funktion aus, die Philips Hue in seiner offiziellen App auch bereitstellen will. Das Original will diese Features aber erst irgendwann im März ausliefern, mit iConnectHue könnt ihr schon heute darauf zugreifen. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

Kerzen- und Feuereffekte

Es ist kalt draußen, und Dir fehlt die passende Stimmung? Nutze Feuer- und Kerzeneffekte!

Noch vor der offiziellen Hue-App unterstützt iConnectHue diese neuen Effekte Deiner Lampen. Du erreichst sie bei der Lampen-Farbauswahl, oben links (Symbol erscheint nur bei Unterstützung). Einmal eingestellt, kannst Du – wie üblich – den Effekt auch auf andere Lampen per Drag & Drop verteilen.

Diese Funktion benötigt neuere Hue-Lampen, die Bluetooth-Unterstützung haben (erkennbar am Bluetooth-Symbol). Alle Lampentypen sollten Kerzeneffekt unterstützen, für den Feuereffekt benötigst Du in jedem Fall eine farbfähige Leuchte. Am besten kommen die Effekte auf Gradientenleuchten zur Geltung!

Langsame Übergänge auf Gradientenleuchten

Langsame Farbübergänge bei Gradientenleuchten sind jetzt bei Timern, Schaltern und Sofort-Timern verfügbar. Probier sie gleich aus!

Gruppe-An-Alternation für Dimmer

Ab jetzt unterstützen wir auch Gruppe-An-Alternationen für alle Hue-Dimmer. Damit Du noch mehr Möglichkeiten bei der Individualisierung hast!

HInweis zur Automation und iOS 15

Leider hatte iOS 15 einen Bug mitgebracht, der die Automation bei einigen Nutzern sehr unzuverlässig gemacht hat, da iOS die App bei Positionsänderung nicht mehr aufgerufen hat. Wir haben Apple mit Informationen zum Problem versorgt, und mit iOS 15.3 scheint es endlich behoben worden zu sein. Solltest Du betroffen gewesen sein, aktualisiere bitte ggf. iOS auf die neueste Version. Lass uns wissen, ob das Problem nicht mehr auftritt. Vielen Dank!

Kleine Verbesserungen

Wie immer haben wir auch an den Details geschraubt. Wenn Du sie bemerkst, wirst Du sie sicherlich nützlich finden…:-)

Update kostenfrei

Das Update ist grundsätzlich kostenfrei über den iOS App Store verfügbar, sofern Ihr die App für 5,99 Euro gekauft habt oder ein aktives Abonnement habt. Außerdem muss die Firmware der Hue Bridge auf dem aktuellsten Stand sein, dies überprüft iConnectHue aber bei jedem Start der App:

