iPhone SE startet wohl stärker als erwartet, große Plus-Version 2021?

Das iPhone SE verkauft sich gut, das deuten erste Einschätzungen an. Danach liegt der Absatz sogar ein wenig über den Erwartungen. Allerdings dürfte in dieser Entwicklung auch eine schlechte Nachricht für Apple versteckt sein. Für das nächste Jahr ist womöglich mit einem iPhone SE Plus zu rechnen.

Apples neues iPhone SE wird von den Verbrauchern gut angenommen. Im dritten Fiskalquartal 2020 werde Apple geschätzt zwischen 12 und 14 Millionen Einheiten des neuen 4,7 Zoll-iPhones absetzen können, schätzt der Analyst Ming-Chi Kuo. In einer Notiz für TF International Securities äußert er sich zu einem gelungenen Start des iPhone SE. Zuvor war mit Absatzzahlen von rund zehn Millionen Einheiten für Apples Q3 gerechnet worden.

Allerdings sind diese guten Zahlen nur auf den ersten Blick uneingeschränkt gut: Tatsache ist, dass aufgrund der Covid-19-Krise viele Kunden ihre Kaufentscheidung zu einem günstigeren Modell geändert haben dürften oder dies noch tun. Apple habe daher die Bestellungen für iPhone 11 und iPhone 11 Pro reduziert, so Kuo.

iPhone SE Plus könnte nächstes Jahr kommen

Vor allem Nutzer eines iPhone 6 und iPhone 6s fühlen sich vom neuen iPhone SE angesprochen. Diese Kunden können nun auf ein vergleichsweise günstiges Gerät mit aktueller Hardware wechseln, mit dem sie noch für wenigstens fünf Jahre Updates erhalten werden. Für Verwunderung sorgte, dass Apple zuletzt kein großes iPhone SE Plus mit 5,5 Zoll-Display vorgestellt hatte, anders als zunächst vermutet. Dies könnte Apple nächstes Jahr nachholen, so Ming-Chi Kuo. Auch aufgrund ökonomischer Erwägungen habe man diese Produktentscheidung wohl auf das nächste Jahr vertagt, wie wohl auch die Einführung eines weiteren neuen iPad Pro, wie wir zuvor berichtet hatten.

Auch andere Beobachter wie etwa der Apple-Partner Goldman Sachs sehen das iPhone SE zwar mit einer starken Nachfrage, jedoch ganz massiv auf Kosten der Performance des iPhone 12, das für Herbst erwartet wird.

