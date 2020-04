Fokus aufs iPhone 12: Apple soll iPad Pro-Update verschoben haben

Apple wird das iPad Pro wohl erst im kommenden Jahr wieder aktualisieren, wird zumindest in Kreisen der Lieferkette vermutet. Die Covid-19-Krise sorge dafür, dass Apple sich zunächst vor allem auf die planmäßige Auslieferung des iPhone 12 konzentrieren werde.

Apple wird womöglich doch nicht noch in diesem Jahr ein weiteres iPad Pro auf den Markt bringen. Laut asiatischen Medienberichten hat sich Apple inzwischen darauf eingestellt, den Start des nächsten iPad Pro auf das kommende Jahr zu verschieben. Dieses neue iPad Pro war zuvor dem Vernehmen nach tatsächlich für einen Launch im Herbst vorgesehen gewesen, was fraglos all jene verstört hätte, die sich jetzt ein iPad Pro besorgt haben. Denn das aktuelle Modell bietet abseits des LiDAR-Sensors wenig neues im Vergleich zum Modell von 2018, Apfelpage.de berichtete.

iPhone 12 ist wichtiger

Der Hauptumsatzbringer ist und bleibt das iPhone, auch wenn es hier für die nächsten Monate einige düstere, jedoch nicht ganz grundlose Befürchtungen von Analysten gibt. Dennoch, das iPhone 12 soll pünktlich erscheinen und das genießt bei Apple derzeit Top-Priorität, heißt es, zumal offenbar gerade die 5G-Unterstützung den Zeitplanern Kopfschmerzen zu machen scheint. Die Folge ist vielleicht ein zunächst ungleich ausgestattetes 5G-iPhone-Lineup. Das iPad Pro mit Mini-LED-Display wird dann Anfang 2021 erwartet.

Zuvor hatte der Analyst Ming-Chi Kuo mehrfach von einer ganzen Reihe von Mini-LED-Geräten von Apple gesprochen, die bessere Kontraste und Helligkeitswerte und eine bessere Energieeffizienz als OLEDs aufweisen sollen. Der wahrscheinliche neue Zeitplan dürfte aber nun all jenen Nutzern ungelegen kommen, die ein altes iPad ablösen wollen – etwa das iPad Air 2, das wohl kein iOS 14 mehr bekommen wird – und hierfür bis jetzt auf ein neues Modell im Herbst spekuliert hatten.

