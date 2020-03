iPhone-Reparatur: Apple Store-Mitarbeiter sollen sich und Kunden auf längere Wartezeiten einstimmen

Apple warnt seine Mitarbeiter in den Retail Stores vor längeren Wartezeiten beim Austausch von iPhones. Diese könne die von Apple hierfür vorgesehene Frist von zwei Wochen überschreiten. Grund dürfte eine vorübergehende Knappheit der Geräte sein, die durch den Corona-Virus verursacht wird.

Apple bereitet seine Mitarbeiter in den Apple Stores aktuell darauf vor, ihre Kunden auf längere Wartezeiten vorzubereiten, wenn sie ein iPhone zur Reparatur bringen. Immer dann, wenn ein Gerät zu schwer beschädigt ist, wird ein kompletter Tausch von Apple veranlasst. Innerhalb von zwei Wochen sollte das neue Gerät dann beim Kunden sein, doch diese Zeit könne in einzelnen Fällen möglicherweise nicht mehr eingehalten werden, zitiert die Agentur Bloomberg eine entsprechende Unterrichtung Apples an seine Store-Mitarbeiter.

iPhone-Komponenten werden durch Corona verknappt

Wie es weiter heißt, sollen die Mitarbeiter im technischen Support der Apple Stores kreativ werden und den Kunden etwa Leihgeräte zur Überbrückung der Wartezeit anbieten oder ein Gerät direkt an einen betroffenen Kunden schicken. nicht nur die ganzen Geräte werden knapp, auch bei Komponenten kann es derzeit kritisch werden. Apple versucht vor einem kompletten Tausch immer, nur die beschädigten Teile auszutauschen, am häufigsten sind dies defekte Displays.

Wann die Verfügbarkeit aller Komponenten und der iPhones wieder vollständig gegeben sein wird, ist schwer abzuschätzen. Zumindest Foxconn möchte wie berichtet Ende März wieder seine volle Produktionskapazität erreicht haben. Zuletzt wurden wie berichtet vielerorts bereits die iPads im Apple Store knapp, dies könnte ebenso ein Hinweis auf ein neues iPad Pro, wie auch auf weitere Auswirkungen des Corona-Virus auf die Produktion sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!