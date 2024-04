Home Daybreak Apple iPhone-Reparatur: Apple erlaubt Verwendung gebrauchter Bauteile | Erste M4-Macs noch in diesem Jahr? | Apple Watch: Bildschirm-Bug wohl größer als gedacht – Daybreak Apple

iPhone-Reparatur: Apple erlaubt Verwendung gebrauchter Bauteile | Erste M4-Macs noch in diesem Jahr? | Apple Watch: Bildschirm-Bug wohl größer als gedacht – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apple will in Zukunft auch die Verwendung von gebrauchten Komponenten bei der iPhone-Reparatur zulassen. Derweil werden die ersten Macs mit dem M4-Chip noch in diesem Jahr erwartet. Darüber hinaus ist ein Fehler auf der Apple Watch, bei dem die Uhr auf Eingaben reagiert, die nie getätigt wurden, doch schwerwiegender als zunächst angenommen. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iPhone-Reparatur: Apple erlaubt Verwendung gebrauchter Bauteile

Künftig dürfen auch gebrauchte Komponente bei der Reparatur von iPhones verwendet werden. Damit können unabhängige Werkstätten und Reparaturbetriebe die Geräte deutlich flexibler reparieren. Ob dies für alle iPhone-Generationen gilt, erfahrt ihr hier.

Erste M4-Macs noch in diesem Jahr?

Bis Ende dieses Jahres sollen die ersten Macs mit M4-Chips ausgestattet werden. Dabei soll der Fokus vor allem auf künstlicher Intelligenz liegen, denn mithilfe des neuen Prozessors soll es möglich sein, anspruchsvollere KI-Modelle auszuführen. Mehr dazu findet ihr hier.

Apple Watch: Bildschirm-Bug wohl größer als gedacht

Seit einiger Zeit klagen Nutzerinnen und Nutzer über sogenannte Geisterberührungen auf der Apple Watch, also Touch-Eingaben, die diese gar nicht vorgenommen hatten. Wie nun bekannt wurde, scheint das Problem deutlich mehr Geräte zu betreffen als zunächst vermutet. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Digital Markets Act: Kleine Browser sind die großen Gewinner

Der Plan der Europäischen Union, mithilfe des Digital Market Acts Chancengleichheit für kleinere Browser herzustellen, scheint aufgegangen zu sein. Mehr dazu hier.

Apple warnt in vielen Ländern vor Spyware

Anwenderinnen und Anwender in über 90 Ländern erhielten Mitteilungen darüber, dass ihre iPhones Opfer einer gezielten Spyware-Attacke geworden seien. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!