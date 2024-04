Home Sonstiges Auch für das iPhone: Google Photos bekommt KI-Tools

Wer in den vergangenen Monaten öfters Werbung für das neue Google Pixel gesehen hat, dürfte einige spannende KI-Funktionen bemerkt haben. In verschiedenen Clips zeigt Google, wie sich Fotos in der hauseigenen App Google Photos mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bearbeiten lassen. Diese Funktionen bekommen nun alle Interessierten, die die Photos App nutzen. Und das im vollen Umfang, auch auf dem iPhone.

Ab dem 15. Mai stellt Google die Features zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich die Nutzung von Google Photos. Die Funktionen werden ohne Mehrkosten nutzbar sein, eine kleine Einschränkung gibt es dann aber doch.

Magic Editor, Photo Unblur und Magic Eraser auf dem iPhone

Wenige Wochen bevor Apple im Sommer auf der WWDC vermutlich ähnliche Features für iOS, iPadOS und macOS vorstellen wird, können Google Photos-Nutzende bereits KI-Funktionen auf dem iPhone testen. Dazu gehört der „Magic Editor“, mit dem komplexe Fotobearbeitungen KI-gestützt vereinfacht werden. Der Editor kann Objekte verschieben und andere Anpassungen vornehmen. Wer das nutzen will, kann monatlich zehn Fotos mit dem Magic Editor bearbeiten und speichern. Um dieses Limit aufzuheben, wird laut Google der Premium Google One Plan mit 2 TB Speicher oder mehr benötigt.

Auch die Features „Photo Unblur“ und der „Magic Eraser“, mit dem Personen und Objekte einfach aus einem Bild entfernt werden können, werden Mitte Mai ausgerollt. Beide Funktionen kommen ohne Limitierung aus.

