Digital Markets Act: Kleine Browser sind die großen Gewinner

iOS 17.4 ist seit einem gute Monat verfügbar und brachte eine wichtige Neuerung für Nutzende in der EU mit sich. Seitdem fragt jedes iPhone, welcher Browser standardmäßig eingestellt werden soll. Das betrifft sowohl neue, also auch bereits eingerichtete Geräte. Grund dafür ist der Digital Markets Act (DMA) der EU mit dem Ziel, Chancengleichheit herzustellen und kleiner Browser nicht zu benachteiligen. Einem Bericht nach geht die Idee dahinter voll auf.

Bis iOS 17.4 war klar, dass Safari der Standardbrowser eines jeden iPhones ist. Das gleiche gilt für Google Chrome auf Android-Geräten. Mit der neuen Regulierung sollen es andere Browser einfacher haben, die Bevorteilung Safaris und von Chromes ist mit der Auswahlmöglichkeit beendet. Wie Reuters nun berichtet, hat der DMA in dieser Hinsicht Erfolg.

Ecosia, Opera und weitere profitieren

Unter einem Browser versteht man prinzipiell eine Software bzw. App, welche es den Nutzenden erlaubt, im Internet zu surfen. Die großen Firmen hinter Safari und Chrome haben den uneinholbaren Vorteil, ihre Browser auf Millionen Geräten vorinstallieren zu können. Kleine Browser wie Ecosia können da nicht mithalten. Hier setzt der DMA – insofern man das nach einem Monat sagen kann – erfolgreich an.

Der Nachrichtenagentur Reuters liegen nun konkrete Zahlen einzelner Browser vor. Dabei geht es vor allem um den Zuwachs an Nutzenden, seitdem der DMA am 07. März in Kraft getreten ist. Einen großen Sprung macht der Aloha Browser aus Zypern mit 250 Prozent Zuwachs im März. Dem CEO von Aloha, Andrew Frost Moroz, zufolge liegt die EU nun auf dem zweiten Platz im unternehmensinternen Ranking. Vor dem DMA war es noch der Vierte.

Ohne konkrete Zahlen zu nennen, geben auch Vivaldi, Ecosia und Brave an, einen deutlichen Zuwachs in der EU zu verzeichnen. Auch DuckDuckGo und Opera berichten positiv, gehen aber davon aus, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Apfelpage schrieb bereits über den 164-Prozent-Zuwachs von Opera nach wenigen Tagen.

