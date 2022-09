Home Daybreak Apple iPhone-Hüllen angeschaut | Apple strebt nach Indien | Netflix geht es schlecht – Daybreak Apple

iPhone-Hüllen angeschaut | Apple strebt nach Indien | Netflix geht es schlecht – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wir erwähnen immer wieder, dass wir eine Hülle ums iPhone für eine gute Sache halten, auch wenn man dann nicht ganz so wirkungsvoll zur Schau stellen kann, was man hat. Eine der abertausenden Hüllen im Angebot haben wir uns einmal angeschaut.- willkommen zur Übersicht am Morgen.

Ein iPhone – und eigentlich jedes etwas teurere Smartphone – gehört in ein Case oder eine Hülle, da können die Hersteller noch so oft die Sturzfestigkeit der Geräte betonen. Wir haben uns ein Leder-Case für das neue iPhone 14 Pro Max angeschaut und kurz besprochen.

Apple möchte sich von China lösen

So ganz ohne China geht es nicht in den internationalen Lieferketten und das wird wohl auf absehbare Zeit so bleiben, aber man kann es zumindest mit ein bisschen mehr Unabhängigkeit versuchen. Apple geht nun diesen Weg, auch wenn der noch lang ist, hier dazu mehr.

Wir bauen für euch um

Da knirschte es plötzlich mächtig im Getriebe und unsere App läuft bei einigen Nutzern leider immer noch nicht rund. Im Hintergrund arbeiten wir an unserer neuen App, das führte zu den erwähnten Schwierigkeiten. In dieser Hausmitteilung sprechen wir ein wenig über die Hintergründe.

Was sonst noch wichtig war am Wochenende

Die neuen AirPods Pro senden ihren Akkustand jetzt auch dann an das Batterie-Widget, wenn sie nicht im Case liegen und dieses aufgeklappt wird, hier dazu mehr.

Netflix steuert auf schwierige Zeiten zu.

Netflix ist noch immer der führende Streamingdienst in den USA, das allerdings vielleicht nicht mehr lange. Der Anbieter verliert im Rekordtempo Kunden und noch mehr Abonnenten denken aktuell über eine Kündigung nach, hier die Details.

Ein Update für die Ultra ist da.

Die neue Apple Watch Ultra wurde schon unmittelbar nach dem Start mit einem Update ausgestattet. Dieses soll Probleme mit dem Ton bei Anrufen beheben, hier dazu mehr.

Instagram blockiert Nacktfotos.

Diese werden zu einem echten Problem in Privatnachrichten auf der Plattform und sollen bald automatisch geblockt werden, zumindest in den USA, hier dazu mehr.

Damit darf ich euch einen schönen Tag und einen angenehmen Start in die Woche wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!