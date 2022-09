Home Sonstiges Entnervt im Wohnzimmer: Ein Viertel der Netflix-Zuschauer hat innerlich gekündigt

Entnervt im Wohnzimmer: Ein Viertel der Netflix-Zuschauer hat innerlich gekündigt

Für Netflix sieht die Zukunft extrem düster aus, wenn man nach einer Befragung von Streamingkunden im Heimatmarkt USA geht. Dort ist Netflix noch immer klarer Marktführer, jedoch vielleicht nicht mehr lange. Aus Sicht von Netflix erschreckend viele Kunden haben schon innerlich gekündigt.

Netflix stehen schwere, sehr schwere Zeiten bevor. Der Streamingdienst steckt bereits seit Anfang des Jahres in der Krise: In den ersten beiden Quartalen haben rund 1,2 Millionen Abonnenten ihr Abo gekündigt. Netflix möchte den Trend mit dem neuen, werbefinanzierten Abo brechen, ob das gelingen wird, steht jedoch in Frage.

Eine neue Befragung amerikanischer Streamingnutzer macht da wenig Hoffnung: Noch ist Netflix in vielen amerikanischen Wohnzimmern die Nummer eins auf dem Bildschirm, doch die Unzufriedenheit wächst, was vor allem auch mit den Preisen zu tun hat.



Welcher ist dein meist genutzter Streamingdienst?

Ein Viertel der Kunden möchte kündigen

Rund 77% der Amerikaner haben Netflix als ihren meist genutzten Streamingdienst angegeben, das geht aus einer Befragung unter 1.000 Nutzern von Streamingdiensten hervor. Ein extrem guter Wert für Netflix, doch der Absturz droht. Denn rund 25% der Befragten planen fest, ihr Abo noch in diesem Jahr zu kündigen.

Zwei Drittel der Befragten finden Netflix zu teuer und wollen deshalb das Abo kündigen. Netflix zählt zu den teuersten Streamingdiensten.

Apple TV+ kann von Netflix-Schwäche nicht profitieren

Nach Netflix folgt Disney+ mit rund 46% Marktanteil, HBO Max nutzen rund 42%. Apple TV+ kommt nur auf rund 22% Marktanteil in den USA, immerhin deutlich mehr als in jedem anderen Markt.

Der durchschnittliche Amerikaner hat aktuell noch immer vier Streamingdienste abonniert.

