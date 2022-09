Home Apple iPhone-Produktion: Ist Indien das neue China?

Apple hat erhebliche Bauchschmerzen angesichts der starken Abhängigkeit von China. In gleich mehreren Hinsichten ist das problematisch. Indien verheißt Abhilfe für diesen Umstand, Apple treibt die Verlagerung der Produktion voran, doch der Weg ist steinig.

Apples Produktion ist Stand heute ohne Fertigungskapazitäten in China nicht denkbar. Was lange niemanden groß gekümmert hat, verursacht inzwischen deutliches Magengrimmen in Cupertino. Apple hat schon vor Jahren damit begonnen, in Indien neue iPhone-Fertigungskapazitäten zu errichten. Derzeit wird etwa schon das iPhone 13 in dem Land gefertigt, bald startet auch die Fertigung des iPhone 14.

Ist Indien das neue China?

Doch die Rolle Indiens in Apples Lieferkette wird in den kommenden Jahren noch deutlich größer werden. Analysten von JP Morgan werden von Agenturen mit der Einschätzung zitiert, dass Apple in wenigen Jahren rund ein Viertel aller iPhones in Indien fertigen lassen wird.

Schon Ende 2022 werde rund 5% aller iPhones auf dem indischen Subkontinent gebaut, so JP Morgan. In drei Jahren soll dann die Marke von 25% erreicht werden.

Darüber hinaus möchte Apple auch 25% der Kontingente weiterer Produktlinien in Indien fertigen lassen, darunter iPad, Apple Watch und die AirPods.

In Indien sind unter anderem Foxconn und Wistron für Apple tätig, doch dort läuft es noch nicht immer rund, was teils zu gewaltsamen Unruhen in den Fabriken geführt hatte, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Grund dafür waren nicht gezahlte Gehälter.

Die Produktion in Indien ist für Apple allerdings noch eine Herausforderung, Apfelpage.de berichtete. Die Geheimhaltung kann dort nicht in dem Maße gewährleistet werden, wie das in China möglich ist. Auch sonst ist das Marktumfeld für Apple schwierig. Noch immer gibt es keine Apple Retail Stores in Indien, entsprechende Eröffnungen hatten sich immer wieder verzögert.

