Home Apple In eigener Sache: Großer Apfelpage App-Relaunch & eine große Entschuldigung!

In eigener Sache: Großer Apfelpage App-Relaunch & eine große Entschuldigung!

Selten richten wir uns mit persönlichen Worten an euch, die ihr die Apfelpage möglich macht. Wir setzen auf einen distanzierteren Ton und recherchierte Nachrichten. Leider können wir zurzeit nicht anders, als uns bei euch aufrichtig zu entschuldigen. Die letzten beiden Wochen waren ein Tiefpunkt in Sachen Nutzererlebnis unserer iOS-App. Wir haben deshalb die Notbremse gezogen und den Release der lange geplanten neuen App vorgezogen. In wenigen Tagen könnt ihr mit dem größten Apfelpage-Update rechnen, das es je gab. Gleichzeitig möchten wir allen Lesern und Leserinnen danken, die uns so sehr die Treue halten.

Was war los in den letzten Tagen?

Offen gestanden hatten wir technisch gesehen vor allem zwei große Probleme zuletzt mit unserer iOS-App und dem Backend. Verschiedene WordPress-Plugins (CMS unserer Website) haben bedauerlicherweise die Toucheingabe im Artikelinhalt abgefischt. Damit kam nichts mehr beim Artikel-View an, der sich folglich nicht mehr scrollen ließ. Da die App selbst jedoch von den Plugins nichts weiß, ließ diese sich weiterhin scrollen, wie manche von euch bemerkt haben.

Doch auch abgesehen davon war unsere App in die Jahre gekommen. Ein fehlender Dark Mode gehörte nur zu den sichtbaren offenen Wünschen. Viele unsichtbaren technischen Details blieben auf der Strecke, etwa die Kommentarsektion, die nicht nativ gebaut und deshalb nur schlecht scrollbar war.

Wir sind leider nicht groß genug, um Entwickler bei uns anzustellen. Wir haben nur wenige finanzielle Mittel, die wir uns durch Werbung erarbeiten und ansparen müssen, um erneut investieren zu können. Aber genau das haben wir nun getan. Wir sind euch das schuldig.

In wenigen Tagen werden wir unsere App per Update aktualisieren. Mehr dazu jetzt.

Apfelpage Relaunch 3.0: Vorschau

Wir arbeiten seit über 1,5 Jahren an der neuen Apfelpage-App, die zu 100 % auf Swift basiert. Zusammen mit unserem App-Partner ist inzwischen eine App entstanden, die als Grundstein für viele weitere geplanten Funktionen dient. Schon zum Anfang werden wir aber ein komplett neues Design, eine verbesserte Suche, einen Dark Mode sowie ein innovatives neues Menü für Einhandbedienung liefern. Ebenso ist die Kommentarsektion nativ gebaut und keine scrollbare Webview mehr.

Eine Vorschau davon, was ihr in wenigen Tagen erwarten könnt, seht ihr hier:

Betrachtet diesen Artikel als große Entschuldigung und gleichzeitig ehrliche Erklärung unsererseits, wieso wir in den letzten 14 Tagen nicht den Service geliefert haben, den wir euch liefern möchten. Dies holen wir jetzt mit einer 180 Grad Wende nach und freuen uns unglaublich darauf. Wir hoffen sehr, dass wir euch in den kommenden Monaten und Jahren mit den geplanten Funktionen und Designs eine Freude machen können.

Selbstverständlich wird auch die neue App nicht jede kritische Stimme und Hasskommentator befriedigen. Damit müssen wir leben. Wir profitieren von Öffentlichkeit und erfahren auch ihre Schattenseiten, bis hin zu persönlichen Beleidigungen und Drohbriefen. Das ist zum Teil fair und es ist euer Recht uns zu kritisieren.

Gleichzeitig möchte man meinen, dass gerade in diesen Zeiten Freundlichkeit und Respekt am längsten währen. Bleibt also nett zueinander in den Kommentaren und lasst uns gemeinsam mit Freude unserem Lieblingshobby frönen: dem Apfelkonzern und der Welt der Technologie.

Macht’s gut, bleibt gesund und vielen lieben Dank für eure Treue über die Jahre. Ihr seid die Besten. :)

Lukas, Roman & Team

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!