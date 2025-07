iPhone 17-Dummies: Welche Farbe gefällt euch am besten?

Wenige Wochen vor der Präsentation der nächsten iPhone-Generation wird in der Gerüchteküche nochmal groß aufgekocht. Ein Leaker hat nun alle als wahrscheinlich geltenden Informationen zusammengetragen und in Dummy-Form präsentiert. Die teilweise interessante Farbgebung dürfte für Diskussionen sorgen.

Die geteilten Dummies zeigen die gesamte iPhone 17-Reihe von hinten. Während das iPhone 17 weitestgehend unverändert bleibt, wandert in der Pro-Reihe das Apple Logo etwas nach unten. Das liegt unter anderem an einer neuen Symmetrie, die durch den verbreiterte Kamera-Buckel entsteht. Der Blitz sowie der LIDAR-Sensor rücken an den rechten Geräterand, wie in ersten Sichtungen deutlich wird.

Neue Farben und Kamera-Balken

Ins Auge sticht auch die neue Farboption für die Pro-Modelle. Gerüchten nach will Apple wohl ein Orange anbieten, dass auf den ersten Blick etwa knallig wirkt, auf den zweiten an den Action Button der Apple Watch Ultra erinnert. Ansonsten stehen vermutlich ein dunkleres schwarz, ein weiß und ein dunkelblau zur Wahl.

Auch das erste iPhone Air wird wohl mit neuem Kamerabalken, aber nur mit einer Linse ausgestattet sein. Bei den Farben lässt es Apple etwas ruhiger angehen: Dem Vernehmen nach könnte das iPhone Air in eleganteren Tönen daherkommen.

Derartige Dummies zeichneten sich in der Vergangenheit nicht durch besondere Treffsicherheit in der Abbildung der Farben aus. Für welche Töne und Sättigung sich Apple letztendlich entscheiden wird, sehen wir im Herbst. Könnt ihr euch prinzipiell mit den vermuteten Farben anfreunden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.