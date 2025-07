Authentisch? iPhone 17 Pro in Öffentlichkeit gesichtet

Der Start des iPhone 17 Pro liegt nur noch wenige Monate in der Zukunft, nun ist wohl ein Testgerät versehentlich geleakt worden. Auf X macht ein Foto eines iPhones die Runde, das zwar in einer dicken Hülle versteckt wurde, aber eindeutig das in Gerüchten und Leaks vermutete Kamera-Layout der nächsten Pro-Reihe zeigt.

Geteilt wurde das Foto von einem User namens @Skyfops. Darauf zu sehen ist ein Mann mit Sonnenbrille, der zwei iPhones vor sich herträgt. Mit einem früheren Pro-Modell scheint er ein Testgerät zu filmen/fotografieren. Dieses ist durch eine schwarze Hülle deutlich verfremdet, das Kamera-Layout erinnert aber eindeutig an das bald erscheinende iPhone 17 Pro.

Mark Gurman gibt Einschätzung ab

Im Herbst will Apple der Rückseite seiner Pro-iPhones eine neue Optik spendieren. Dazu wandern der Blitz und der LIDAR-Sensor wohl an den rechten Rand, wie mehrere Quellen on den vergangenen Monaten herausgefunden haben wollen. Eben diese Anordnung ist auf dem Bild zu sehen.

Eine dieser Quellen ist Mark Gurman von Bloomberg. Er kommentierte den am Montag veröffentlichten Post mit den Worten „Wow. This looks legit.“. Ob es sich dabei um Ironie handelt oder nicht, darf gerne in den Kommentaren diskutiert werden.