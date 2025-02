Home iPhone Nächster Leak: iPhone 17 Pro bekommt ebenfalls neues Kamera-Design

Das iPhone 17-Lineup konkretisiert sich. Ein Leaker zeigt nun angeblich die Rückseite des neuen iPhone 17 Pro. Die Designsprache ähnelt dabei der des neuen iPhone 17 Air.

Erst gestern haben wir über die Rückseite des neuen iPhone 17 Air berichtet. Über die gesamte Breite zieht sich ein schwarzer Kamera-Buckel. Auf der linken Seite sind die Linsen eingelassen, rechts ist unter anderem Platz für den Blitz und das Mikrofon.

iPhones bekommen breiteren Kamera-Buckel

Heute folgt das iPhone 17 Pro. Auch hier zeigt sich das neue Design, allerdings mit drei Linsen in gewohnter Anordnung auf der linken und einem zusätzlichen Lidarsensor auf der rechten Seite. Der Leak stammt von John Prosser. Er will das neue Design in die Hände bekommen haben. Darauf aufbauend macht nun ein Rendering auf X die Runde.

When put in good lighting, iPhone 17 Pro design suddenly looks… bearable pic.twitter.com/FtOWKrd6vc — Asher (@asherdipps) February 18, 2025

Was Apple mit dem gewonnenen Platz vorhat, ist ungewiss. Es ist gut möglich, dass es sich nur um eine optische Neuerung handelt, um das Gerät von den Vorgängern abzuheben.

