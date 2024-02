Home Apple iPhone 16 mit Autofokus-Capture-Button | Vision Pro mit Namensproblem in China | iPad Pro deutlich teurer – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPad Pro 2024 wird wohl demnächst irgendwann vorgestellt. Allerdings, das neue Modell wird teurer, das scheint sicher. Wie sehr der Preis allerdings steigen soll, darüber harrst noch herrscht noch Unklarheit. Jüngste Prognosen geben hier wieder etwas Hoffnung.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das iPad Pro 2024 wird erstmals über ein OLED-Display verfügen, das scheint so gut wie sicher. Allerdings geht diese Neuerung auch mit einem deutlichen Preisanstieg einher, das scheint ebenfalls so gut wie sicher. Wie deutlich der ausfällt, das ist aber noch nicht ganz klar. Eine aktuelle Einschätzung macht hier wieder etwas Mut, hier die Infos.

Die Vision Pro hat wohl ein Problem in China

Es gibt womöglich ein kleines Problem für Apple bei der Einführung der Vision Pro in China, das doch ein so wichtiger Markt für den iPhone-Konzern ist. Aber der Name Vision Pro ist in China bereits eine eingetragene Wortmarke und an der vorbeizukommen, könnte schwierig werden, hier die Infos.

Das iPhone 16 soll einen Autofokus-fähigen Capture-Button haben

Die Funktion kennen vielleicht noch einige Besitzer alter Nokia-Handys und definitiv Nutzer einer Profi-Kamera: Das iPhone 16 soll einen Capture-Button besitzen und damit lässt sich angeblich auch der Autofokus steuern, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple TV+ bekommt neues Material: Mehrere Ankündigungen neuer Filme und Serien gab es für Apples Streamingdienst, hier und hier lest ihr mehr.

Magenta TV wird neu gemacht.

Der Streamingdienst der Telekom bekommt einein Relaunch. Magenta TV wird bald komplett neu an den Start gehen, hier mehr dazu.

YouTube ist bei der Vision Pro zurückhaltend.

Man hatte bereits wissen lassen, keine App für die Vision Pro anzubieten, nun ist auch klar, dass auch 3D-Videos auf der Plattform nicht in 3D laufen werden, selbst wenn sie in Safari geschaut werden. Immerhin, es gibt schon die erste Dritt-App für die Brille, hier die Infos.

Und einen neuen Schwung Betas für alle Systeme gab es gestern Abend ebenfalls.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

