YouTube auf der Vision Pro: Google sehr zurückhaltend, erste Dritt-Apps mit Einschränkungen

YouTube bietet zum Start der Vision Pro keine eigene App für die Brille an, für die Zukunft ist dies aber zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Unterdessen gibt es die erste Dritt-App für YouTube auf der Vision Pro, mit der kann man aber keine 360 Grad-Videos auf der Plattform schauen.

YouTube und die Vision Pro, das ist keine Liebe auf den ersten Blick. Zwar erklärte ein YouTube-Sprecher gegenüber The Verge, der Start des Produkts sei aufregend, man bekräftigte aber einmal mehr, keine eigene YouTube-App in Planung zu haben, das hatte die Videoplattform, die zum Smartphonerivalen Google gehört, schon zuvor erklärt, Apfelpage.de berichtete. Man wolle sich zwischenzeitlich darauf konzentrieren, YouTube in Safari für Vision Pro-Nutzer so gut wie möglich zu machen. Immerhin, für die Zukunft halte man sich diese Option natürlich offen.

Erste Dritt-App für YouTube auf der Brille

Unterdessen gibt es eine erste Dritt-App für YouTube auf der Vision Pro, die von Christian Selig, Entwickler von Apollo, erstellt wurde. Damit können Nutzer zwar Videos ansehen, allerdings: Die 360 Grad-Videos, die es hier und da auf YouTube gibt, können weder mit „Juno (Affiliate-Link)“, so der Name der Dritt-App, noch in Safari angesehen werden.

Apple erklärte gegenüber The Verge, weder 360 Grad-, noch 3D-Videos auf YouTube seien qualitativ gut genug für die Brille. Die unterstütze Apples immersive Videos, räumliche Fotos und 3D-Filme, alles Eigenentwicklungen von Apple.

Tatsächlich unterstützt die Vision Pro wohl schlicht und einfach die gängigen aktuellen Formate nicht.

Ein Ausweg könnte WebXR sein, ein Format für VR-Inhalten im Web, Apple arbeitet an der Standardisierung dieses Formats mit, wann es allerdings fertig ist und eine nennenswerte Verbreitung erreichen wird, ist überhaupt nicht abzusehen.

Ob und wann eine YouTube-App tatsächlich erscheint und auch 3D-Inhalte darstellen wird, ist völlig offen, es könnte erfahrungsgemäß aber Jahre dauern, Google bewegt sich bei Produkteinführungen auf neuen Plattformen häufig nicht schnell.

