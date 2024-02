Home Apple Darf die Vision Pro in China nicht Vision Pro heißen?

Die Vision Pro darf in China vielleicht nicht Vision Pro heißen. Eine solche Wortmarke ist dort bereits eingetragen und wird auch verwendet – von Huawei. Es dürfte ein hartes Stück Arbeit für Apple werden, diese Hürde zu nehmen. Unterdessen läuft wohl immerhin schon die Vorbereitung für einen Marktstart auch in Deutschland.

Wenn die Vision Pro bald in China auf den Markt kommt, darf sie eventuell nicht als Vision Pro vermarktet werden. Eine gleichnamige Wortmarke ist im Reich der Mitte bereits länger registriert: Seit Ende 2021 hält Huawei die Rechte an Marken mit Namen Vision einschließlich verschiedener Zusätze. Sie wird auch verwendet, etwa für Smart TVs und auch Smart-Glasses. Die Rechte an der Wortmarke laufen noch bis ins Jahr 2031 und aktuell ist die chinesische Führung bestrebt, lokale Unternehmen zu stützen, daher wurde etwa ein Bann gegen iPhones und andere westliche Tech-Produkte für den öffentlichen Dienst verhängt, Apfelpage.de berichtete.

Es dürfte sehr schwierig für Apple werden, Huawei dazu zu bringen, die Rechte abzutreten, zumal diese nicht nur deutlich vor der Markteinführung der Vision Pro beantragt und erteilt wurden, sondern auch aktiv verwendet werden.

Markteinführung in China schon bald

Nicht mehr lange, dann soll die Vision Pro in China auf den Markt kommen. Quellen in der Lieferkette werden mit einem Termin im April oder spätestens Mai zitiert. Doch auch Kanada und das Vereinigte Königreich stehen auf einer Liste für einen baldigen Marktstart.

Und wann kommt Deutschland?

Nicht in der nächsten Welle, so viel scheint klar, allerdings sollen Apple-Ingenieure bereits dabei sein, die Vision Pro für verschiedene europäische Märkte zu lokalisieren, darunter Frankreich und Deutschland, weitere Kandidaten für eine baldige Markteinführung sind demnach wohl Australien, China, Hongkong, Japan und SüdkoreaKorea.

Wann der Marktstart hier erfolgen wird, ist aber unklar. Immerhin: Analysten bei TF International Securities gehen von einem möglichen Launch noch vor der WWDC 2024 aus.

