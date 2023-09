Home iPhone iPhone 15-Reviews: Großes Update für das Standard-iPhone

Das iPhone 15 geht in einigen Tagen in die Auslieferung und die ersten Reviews sind da. Das iPhone 15 ist ein großes Update für ein Standardmodell, doch die Rezensionen sind nicht nur positiv.

Apples neues iPhone 15 geht am Freitag in den Handel und die ersten Reviews sind jetzt da. Diese gehen etwa auf das geänderte Design ein und heben die neu gestaltete Rückseite hervor. Angenehm zu halten sei das neue iPhone 15 etwa mit seiner glatten Glasrückfront die Farben weich und zugleich präsent, positiv kommt auch die Dynamic Island an, die jetzt allen vier neuen iPhones spendiert wurde.

Apple ist geizig bei USB-C

The Verge begrüßt zwar ausdrücklich USB-C am iPhone 15 und notiert, es werde für viele Nutzer sicher einmal ein Vorteil sein, ihr iPhone mit beliebigen Kabel eines Android-Nutzers im Freundeskreis laden zu können, macht aber auch gleich eine kritische Einschränkung.

Denn bekanntlich ist nur USB 2.0 am iPhone 15 verfügbar, also 480 Mbit/s. The Verge streicht den extrem langsamen Datentransfer hervor, wenn etwa Daten von einem auf ein anderes Smartphone übertragen werden oder ein deutlicher Abfall der Gigabit-Internetverbindung bei Nutzung eines USB-C-Netzwerkadapters.

Unnötige, geizige Einschränkung bei einem 800-Dollar-Telefon, so das Magazin – man kann nicht widersprechen.

Großes Kamera-Update

Wenig überraschend steht das neue Kamera-Setup im Fokus einiger Reviews. Die Möglichkeit, Fotos mit bis zu 48 MP aufzunehmen, wird hervorgehoben, allerdings notiert Wired, dass die Auflösung wieder auf 12 Megapixel zurückspringt, wenn Ultraweitwinkel gewählt wird.

Alles in allem kommen die Reviews zu zum Fazit, dass Apple dem Standard-iPhone ein größeres Upgrade spendiert hat, was mit Blick auf die schwachen Zahlen des iPhone 14 aber wohl auch alternativlos war.

