iPhone 15 Pro: Der A17 taktet schneller und hat mehr GPU-Power

Im iPhone 15 Pro wird der neue A17-Chip zum Einsatz kommen. Der hat einen zusätzlichen Grafikkern, außerdem steigt die Taktrate wohl merklich. Zusammen mit der kleineren Strukturbreite dürfte sich ein erheblicher Performance-Sprung ergeben.

Apple wird im iPhone 15-Lineup wohl erstmals den neuen A17-Chi einsetzen. Bislang war noch wenig über ihn bekannt, abseits von der begründeten Annahme, dass Apple hier erstmals einen 3nm-Chip einsetzen dürfte. Nun sind einige zusätzliche Informationen aufgetaucht, verbreitet von einem Leaker, der in der Vergangenheit schon zu verschiedenen Gelegenheiten zutreffende Aussagen über kommende Apple-Produkte getroffen hat.

Apple A17 – t8130 – Coll

6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process

LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM

The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18).

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023