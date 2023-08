iPhone 15: Neue hellgrüne Farboption in Planung?

Apples iPhone 15 soll es in einer neuen, hellgrünen Farbe geben, davon gehen Leaker zuletzt aus. Es ist allerdings noch nicht ganz klar, ob diese Farbvariante bereits zum Start der neuen Modelle an erhältlich sein wird.

Apple bietet seine günstigeren Modelle des iPhones traditionell immer in den etwas bunteren Farben an, das dürfte auch dieses Jahr nicht anders sein. Eine neue Farbvariante ist nun Gegenstand neuester Spekulationen.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2023