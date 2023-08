Home Daybreak Apple iPhone 15 mit superdünnen Rändern | Apple blockiert mal wieder Reparaturen | Apple Watch-Chip bald schneller – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPhone 15 Pro könnte die dünnsten Ränder haben, die je ein Smartphone aufgewiesen hat. Hierfür setzt Apple auf ein neues Fertigungsverfahren. Es kam zuerst bei der Apple Watch zum Einsatz. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird das iPhone 15 Pro mit dünneren Rändern ausstatten, das gilt bereits als so gut wie sicher. Nun wurde bekannt, dass hierfür ein spezielles Fertigungsverfahren eingesetzt werden soll. Es kam bereits vor Jahren bei der Apple Watch zum Einsatz und soll zukünftig auch beim iPad Anwendung finden, hier dazu mehr.

Apple verhindert Reparaturen durch Dritte

Dass Apple gern Dritten Steine dabei in den Weg legt, die eigenen Geräte zu reparieren, ist bekannt. Man möchte mit dem Servicegeschäft zusätzlich kassieren und spricht den Kunden gegenüber dann von Sicherheitserwägungen. Dass man den Apple Pencil unbrauchbar macht, wenn eine unabhängige Werkstatt das Display tauscht – und zwar mit einem Originalersatzteil – lässt sich wohl kaum noch mit Sicherheitsfragen entschuldigen, genau so ist aber wohl die Lage, hier die Infos.

Eine neue Apple Watch Ultra kommt im Herbst

Und die besitzt wohl erstmals seit Jahren einen wirklich schnelleren Chip. In den letzten Jahren hatte Apple zwar immer eine Ziffer bei den S-Chips hochgezählt, jedoch nichts an den Prozessoren geändert, das soll dieses Jahr anders werden, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Eine neue Apple Watch SE wird es in diesem Jahr wohl nicht geben. Die Fans dieser Budget-Watch werden sich vermutlich bis nächstes Jahr gedulden müssen, hier die Infos.

Die Vision Pro muss in den Panzerschrank.

Oder zumindest in einem abschließbaren Raum muss der auserwählte Entwickler sie aufbewahren. Niemandem ist ein Blick auf die Brille gegönnt, Apples Richtlinien für Developer sind mehr als anspruchsvoll, hier mehr dazu.

macOS Sonoma macht Ärger in der Beta.

Die vierte Beta von macOS Sonoma läuft bei den Entwicklern gar nicht gut. Schwarze Mattscheibe oder Neustartschleife blüht bei Installation, hier die Infos.

Die Bildschirmzeit ist kaputt.

In der Folge können Kinder jetzt oft so lange wie sie wollen am iPhone daddeln. Apple hat den Fehler eingeräumt, wann Abhilfe geschaffen wird, ist nicht klar, hier mehr dazu.

Apple Arcade bekommt neue Spiele.

Und auf Apple Arcade gibt es frisches Gamingfutter, dazu mehr hier.

Ich wünsche euch einen entspannten Start in den Tag.

