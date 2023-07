„Helly Kitty Island Adventure“ ab sofort via Apple Arcade erhältlich

Mit Apple Arcade hat der iPhone-Konzern auch eine Spiele-Flatrate im Angebot, die seit dem vergangenen Freitag einen interessanten Neuzugang im Portfolio hat. Konkret geht es um das Spiel „Helly Kitty Island Adventure“, was Apple eine eigene Pressemitteilung wert war.

Apple Arcade hat mittlerweile weit über 200 Spiele im Angebot, wobei wir uns immer noch schwertun, absolute Highlights zu entdecken. Und wir sind uns nicht sicher, ob der Neuzugang unseren Geschmack trifft. Doch macht euch selbst ein Bild, ob ihr „Helly Kitty Island Adventure“ eine Chance geben wollt. Der Gründer, Julian Farrior, Gründer des Game Developers Sunblink, äußert sich wie folgt dazu:

Unser Ziel war es ein Spiel zu erschaffen, das die Fans von Hello Kitty & Friends lieben — ein Open-World Abenteuer kombiniert mit einem kuschligen, anpassbaren Lebenssimulations-Gameplay, das ein profundes und fesselndes Erlebnis bietet. Und das alles mit dem unvergleichlichen Charme der beliebten Sanrio-Charaktere. Es ist eine kontinuierliche, lebendige Welt, die das, was Fans an Hello Kitty am meisten lieben, weiterhin in Ehren hält und feiert.“