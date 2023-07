Home iPhone iPhone 15 Pro: Mit neuer Fertigungstechnik zu den schmalsten Rändern aller Zeiten

iPhone 15 Pro: Mit neuer Fertigungstechnik zu den schmalsten Rändern aller Zeiten

Apple nutzt beim iPhone 15 Pro wohl ein neuartiges Herstellungsverfahren, um die Ränder dünner zu bekommen. Dieser Prozess kam zuerst auf der Apple Watch zum Einsatz. Wenn die aktuellen Prognosen stimmen, hätte das iPhone bald die dünnsten Ränder aller Smartphones.

Apple möchte das iPhone 15-Lineup wohl mit schmaleren Displayrändern ausstatten, entsprechende Leaks und Gerüchte gibt es schon lange. Nun wird der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg hier etwas genauer: Apple werde bei der Herstellung der iPhone 15 Pro-Modelle auf ein Niederdruck-Spritzverfahren namens LIPO setzen, um die leicht gebogenen Ränder des iPhone 15-Lineups möglichst schmal gestalten zu können. Wie er in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt, werden das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max mit einem Rand von 1,5 mm Dicke kommen.

Zum Vergleich: Das iPhone 14 Pro-Lineup kommt mit einem 2,2 mm dicken Rand.

Die schmalsten Ränder eines Smartphones

Sollte Apple tatsächlich ein iPhone mit so schmalen Rändern vorstellen, würde man damit branchenführend sein. Kein anderes Modell kommt mit so schlanken Displayrändern. Allerdings ist das Verfahren nicht ohne Herausforderungen. Die Fertiger kämpfen aktuell noch mit der Vorbereitung auf die Massenfertigung, was zu einer zunächst begrenzten Verfügbarkeit der neuen Modelle und einer etwas späteren Vorstellung führen könnte, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Diese Technik soll in den kommenden Jahren dann auch am iPad eingeführt werden, wenn die ersten Modelle mit OLED-Display vorgestellt werden, so Gurman. Mit diesem Schritt ist ab dem kommenden Jahr zu rechnen.

Die LIPO-Technik setzte Apple zuerst bei der Apple Watch ein, in der Apple Watch Series 7 wurde sie genutzt, um ein größeres Display mit schmaleren Rändern zu realisieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!