Bildschirmzeit kaputt: Kinder können ohne Ende am iPhone spielen

Die Bildschirmzeit am iPhone soll Kinder davon abhalten, zu viel zeit am Tag an ihrem Handy zu verbringen, doch das Feature funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr richtig. Dadurch erhalten Kinder teils unbegrenzte Nutzungszeiten ihrer Geräte und die Eltern bekommen davon nichts mit.

Apples iOS-System kennt schon seit Jahren das Feature Bildschirmzeit. Damit können nicht nur Erwachsene einen Überblick über ihre Gerätenutzung bekommen, in einer aktiven Familienfreigabe können Eltern auch Kindern Beschränkungen der iPhone-Nutzung ihrer Kinder auferlegen.

Einstellen lassen sich sowohl zeitliche, wie inhaltliche Einschränkungen, die sich auf Kontakte und Downloads anwenden lassen. Doch das funktioniert seit kurzem nicht mehr richtig.

Kinder erhalten unbegrenzte iPhone-Nutzung

Die von den Eltern gesetzten Einschränkungen werden seit kurzem für Kinder deaktiviert. Dies geschieht zudem lautlos, die Eltern bekommen davon nichts mit. Die Kinder werden ihrerseits zumeist wohl ebenfalls kaum darauf aufmerksam machen. Tim Baker, ein betroffener Vater, bemerkte das Problem nur, weil seine Kinder plötzlich aufhörten, eine weitere Funktion von Screentime zu nutzen: Bei den Eltern eine Verlängerung der zugeteilten Nutzungszeit anzufragen.

Apple räumt Probleme ein

Das WSJ konnte die Probleme reproduzieren und hat auch eine Reaktion von Apple erhalten. Denn dort war ursprünglich erklärt worden, ein bestehendes Problem mit der Bildschirmzeit sei mit dem Update auf iOS 16.5 behoben worden, das trifft aber nicht zu. Apple räumte gegenüber dem WSJ ein, dass auch nach dem Update noch Probleme mit der Funktion auftreten.

Der einzige bekannte Workaround ist wenig hilfreich: Er besteht darin, die Geräte zurückzusetzen, das ist erstens aufwendig und hilft zweitens nur für wenige Tage.

Der Bug ist wohl auch noch in der Beta von iOS 17 vorhanden, scheint also ein größeres Problem zu sein. Wann und ob Apple dieses Problem in den Griff bekommt, bleibt einstweilen abzuwarten.

